Фейк: «Вакцинация против COVID-19 повышает риск прерывания беременности на 91%»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мессенджере Telegram казахстанцы пишут о том, что некие ученые требуют остановить вакцинацию беременных против COVID-19. Якобы прививка приводит к увеличению риска выкидышей на 91%. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

Автор видео, в котором говорится о предполагаемой опасности вакцинации для беременных, ссылается на исследование , опубликованное 8 сентября 2021 года в рецензируемом научном журнале The New England Journal of Medicine. На самом деле ни в исследовании, ни в приложениях к нему не сказано о том, что риск выкидыша после получения вакцины возрастает на 91%, как об этом говорит автор видео.

Напротив, авторы исследования пишут: «Наши результаты показывают, что риск самопроизвольного аборта после вакцинации мРНК-вакцинами против COVID-19 до зачатия или во время беременности согласуется с ожидаемым риском самопроизвольного аборта. Эти данные дополняют накапливающиеся доказательства безопасности мРНК-вакцин против COVID-19 во время беременности».

То есть риск прерывания беременности после вакцинации такой же, как и до ее получения.

В пользу этого вывода говорят также и другие исследования. К примеру, в международном рецензируемом медицинском журнале JAMA есть исследование, в ходе которого анализировались риски самопроизвольного аборта в течение 28 дней после получения мРНК-вакцин против COVID-19. На основании изученных данных ученые пришли к выводу, что количество выкидышей в группе привитых не превышало аналогичных показателей среди тех, кто не получал вакцины.

Также существует и более раннее исследование, проведенное в июне 2021 года. Его авторы также пришли к выводу, что нет никакой связи между выкидышами и получением вакцины против COVID-19.

Более того, в августе текущего года опубликовано исследование, авторы которого изучили данные 122 беременных, получивших вакцину против COVID-19. Ученые оценивали возможность передачи антител к вирусу ребенку от матери. Результаты исследования показали, что подавляющее большинство женщин, привитых во время беременности, передали детям пассивный иммунитет, защищающий их от коронавируса SARS-CoV-2. Таким образом, вакцинация защищает не только будущую мать, но и новорожденного ребенка.

На официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний приведены данные, демонстрирующие, что риски тяжелого течения COVID-19 во время беременности значительно возрастают. При этом вакцинация способна существенно их снизить.

По данным Университета Джона Хопкинса, мРНК-вакцины против COVID-19 получили более 200 000 беременных. Ни у одной из них не развилось осложнений в результате иммунизации.

Все это говорит о том, что на сегодняшний день имеется достаточно данных для того, чтобы сделать вывод о безопасности вакцин против COVID-19 для беременных и исключить вероятность самопроизвольного аборта в результате иммунизации. Утверждение о том, что вакцинация во время беременности повышает риск выкидыша на 91%, необоснованно и противоречит подтвержденным научным данным.