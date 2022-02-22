Новости
Фейк: В Казахстане строят карантинные лагеря, где людей будут держать в изоляции
22 Февраля 2022 11:44
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете появилось сообщение о том, что близ Семея началось строительство карантинных лагерей, в которых людей будут держать в изоляции насильно. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.
Новости по темеИмпорт из Кыргызстана в Казахстан вырос в 2,5 раза Более 5 млрд долларов составляет расхождение таможенной статистики между Казахстаном и Китаем Паводковая ситуация может осложниться в ряде регионов Казахстана – Алихан Смаилов
Как сообщают пользователи Сети, строящиеся лагеря будут напоминать тюрьмы, в которых люди будут находиться против своей воли.
Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.
«Это фейк. Ничего подобного в Казахстане не строится», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.
Это не первый случай, когда пользователи Сети рассказывают о строящихся лагерях для больных COVID-19. Подобные слухи распространялись в 2020 и 2021 годах. Оба раза сообщения оказывались фейковыми.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пересмотреть порядок проведения мониторинга СИЗО предлагает Эльвира Азимова
- Уровень доверия к органам полиции вырос за год среди казахстанцев
- В Беларуси стартует досрочное голосование на референдуме по Конституции
- Съемки о январских событиях напугали алматинцев: в акимате прокомментировали видео
- Какие послабления ограничительных мер приняты в Казахстане
- Город с самым низким охватом ревакцинации назвал Премьер-Министр РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047