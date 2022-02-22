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Фейк: В Казахстане строят карантинные лагеря, где людей будут держать в изоляции

22 Февраля 2022 11:44
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Фейк: В Казахстане строят карантинные лагеря, где людей будут держать в изоляции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казнете появилось сообщение о том, что близ Семея началось строительство карантинных лагерей, в которых людей будут держать в изоляции насильно. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Как сообщают пользователи Сети, строящиеся лагеря будут напоминать тюрьмы, в которых люди будут находиться против своей воли.

Информацию опровергли в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Это фейк. Ничего подобного в Казахстане не строится», — сообщил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Это не первый случай, когда пользователи Сети рассказывают о строящихся лагерях для больных COVID-19. Подобные слухи распространялись в 2020 и 2021 годах. Оба раза сообщения оказывались фейковыми.

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#Общество   #Коронавирус в РК   #Фейки  
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