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Фейк: Школьникам разрешат видеться с родителями шесть дней в году

15 Февраля 2022 19:25
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Фейк: Школьникам разрешат видеться с родителями шесть дней в году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из популярных казахстанских Telegram-чатов появилось сообщение о том, что в 2024 году в нашей стране откроют так называемые школы ООН, в которые детей будут забирать с пяти лет, а встречаться с родителями им разрешат лишь два раза в год по три дня. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

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Это утверждение прокомментировали в Министерстве образования и науки РК.

«Мы не подтверждаем эту информацию», — сообщили в ведомстве.

Ни в СМИ, ни на официальных порталах информации об открытии подобных школ ООН не было. Более того, школ, из которых детей отпускали бы всего на шесть дней в году, не существует в мире.

В некоторых современных школах в разных странах используют Модель ООН. Это не стандарт образования, а ролевая игра, в которой дети берут на себя роли представителей различных государств, секретарей ООН, журналистов и так далее.

Таким образом, рассылка о том, что уже через два года в Казахстане откроются школы ООН, в которых дети будут учиться с пяти лет и видеться с родителями шесть дней в год, – фейк.


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