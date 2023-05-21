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Фейк: «На китайских сайтах продают земли Казахстана»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
21 Мая 2023, 15:12
Фейк: «На китайских сайтах продают земли Казахстана»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Facebook появилось сообщение о том, что якобы на китайских интернет-площадках идет открытая торговля казахстанскими сельскохозяйственными угодьями. Информацию опровергли в Министерстве сельского хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Мурат Темиржанов сообщил, что информация о торговле казахстанскими землями, распространяемая в Сети, не соответствует действительности.

«В соответствии с требованиями статьи 24 Земельного кодекса Республики Казахстан иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, юридические лица Республики Казахстан с иностранным участием, международные организации, научные центры с международным участием, а также кандасы не могут владеть земельными участками сельскохозяйственного назначения на праве частной собственности или землепользования, то есть земельными участками сельскохозяйственного назначения. Отметим, что предоставление участков иностранцам строго запрещено. Кроме того, не допускается предоставление земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданам Республики Казахстан, состоящим в браке (супружестве) с иностранцами или лицами без гражданства, в частную собственность и на право землепользования. Заявляем, что информация о продаже земель в Казахстане на китайском сайте, опубликованная в социальной сети, является ложной», — написал он на своей странице в Facebook.


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