Фейк: Мародерства в квартирах и домах в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Информация о фактах мародерства на квартиры и дома горожан, а также о том, что служба «102» не реагирует на сигналы, не соответствует действительности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

«Центр оперативного управления Департамента полиции города работает в штатном режиме, каждое сообщение, поступившее на пульт «102» обрабатывается своевременно. ДП призывает граждан не верить и не тиражировать ложные сведения, а руководствоваться информацией исключительно из официальных источников», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Ранее также сообщалось, что информация о захвате террористами Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова не соответствует действительности.

Отметим, в Алматы начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка в городе.

В Алматы в связи с обострением ситуации, до 19 января введено чрезвычайное положение.

Ранее сообщалось о том, какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы.

Комендатура Алматы обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от прогулок и посещений общественных мест.

Ранее сообщалось, что в результате массовых беспорядков в городе, в лечебные учреждения обратились 190 человек, из них по скорой помощи 150 и 40 по самообращению.