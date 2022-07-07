7 Июля 2022 17:06

Фейк: Касым-Жомарт Токаев подписал указ о выплатах 55 тыс. тенге пенсионерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сети распространяется сообщение о том, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев якобы подписал указ о выплатах 55 тыс. тенге всем пенсионерам страны. Это неправда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В самом тексте с заголовком о выплатах говорится о том, что с 1 мая 2022 года вырос размер прожиточного минимума и месячного расчетного показателя, в связи с этим пенсии увеличатся на сумму до 55 тыс. тенге. На самом деле эта информация искажена.

Размер месячного расчетного показателя действительно вырос в Казахстане в этом году, однако произошло это 1 апреля. В связи с этим, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составил 20 191 тенге, а минимальный размер пенсии — 48 038 тенге. С тех пор эти показатели не менялись.

Информация о том, что Касым-Жомарт Токаев подписал новый указ об увеличении МРП, нет на официальном сайте Президента РК. Также подобных сообщений нет и в официальных СМИ.

Новости о выплатах 55 тыс. тенге пенсионерам нет и на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Таким образом, распространяемое сообщение – фейк.