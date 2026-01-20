РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    18:07, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Февраль будет теплее обычного в Костанайской области

    В Костанайской области в феврале ожидается более теплая погода, чем в среднем за многие годы. Средняя температура воздуха за месяц составит от –11,5 до –13 градусов, что на 1–2 градуса выше климатической нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Зима Қыс
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Как сообщили в филиале Казгидромета, в начале месяца температура будет неустойчивой. Ночью столбики термометров будут опускаться от –9…–14 градусов до –14…–19, днем ожидается от –1…–6 до –6…–11 градусов. На юге области будет заметно теплее. К концу первой декады прогнозируется похолодание — ночью до –19…–24 градусов, днем до –11…–16.

    Во второй декаде температура воздуха в ночные часы сохранится в пределах –14…–24 градусов, днем — –6…–16 градусов. На юге региона морозы будут мягче. В конце декады синоптики обещают небольшое потепление.

    В третьей декаде ожидается повышение температуры: ночью до –8…–13 градусов, днем местами до –3…+2 градусов. Однако ближе к завершению месяца вновь возможно похолодание.

    Количество осадков за месяц прогнозируется в пределах нормы. Снег и метели ожидаются в начале и конце первой декады, в начале второй, а также в начале и середине третьей декады.

    Туманы вероятны в отдельные дни месяца. Также синоптики предупреждают о порывистом ветре до 15–20 м/с, который будет наблюдаться достаточно часто.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Казгидромет Костанайская область Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
