Фестиваль Снеговиков прошел в Актобе

В Актобе зажгли главную елку. В рамках праздничного вечера «Төрлет, құтты Жаңа жыл» был организован фестиваль Снеговиков. В нем приняли участие представители детских садов, школ и различных домов культуры, всего было подано более 100 заявок. Участники продемонстрировали оригинальные костюмы.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

— Для создания костюма снеговика я использовала ткань и поролон. На работу ушло четыре дня. Сначала вместе с моей ученицей Назым Нурсултан мы выбрали эскиз, затем я самостоятельно сняла мерки, начертила выкройку и сшила костюм. Впервые шью костюм снеговика. Он получился очень удачным и действительно похожим на настоящего снеговика, — рассказала учительница школы «Smart Bilim» Асель Татибаева.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

Самому младшему участнику фестиваля 3 года, самые старшие — работники сферы культуры. По условиям конкурса особое внимание уделялось оригинальности идей.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

— Никто не остался без награды. Каждому участнику вручили подарок, лучшим благодарственные письма и денежные призы. Коллективы школ и детских садов проявили высокую активность и большой интерес к фестивалю, — сообщила руководитель отдела культуры и развития языков города Актобе Гульжайна Бисенгалиева.

Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

