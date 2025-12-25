РУ
телерадиокомплекс президента РК
    00:01, 25 Декабрь 2025

    Фестиваль Снеговиков прошел в Актобе

    В фестивале приняли участие представители детских садов, школ и различных домов культуры, всего было подано более 100 заявок. Участники представили оригинальные костюмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    фестиваль Снеговиков в Актобе
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    В Актобе зажгли главную елку. В рамках праздничного вечера «Төрлет, құтты Жаңа жыл» был организован фестиваль Снеговиков. В нем приняли участие представители детских садов, школ и различных домов культуры, всего было подано более 100 заявок. Участники продемонстрировали оригинальные костюмы.

    фестиваль Снеговиков в Актобе
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    — Для создания костюма снеговика я использовала ткань и поролон. На работу ушло четыре дня. Сначала вместе с моей ученицей Назым Нурсултан мы выбрали эскиз, затем я самостоятельно сняла мерки, начертила выкройку и сшила костюм. Впервые шью костюм снеговика. Он получился очень удачным и действительно похожим на настоящего снеговика, — рассказала учительница школы «Smart Bilim» Асель Татибаева.

    фестиваль Снеговиков в Актобе
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    Самому младшему участнику фестиваля 3 года, самые старшие — работники сферы культуры. По условиям конкурса особое внимание уделялось оригинальности идей.

    фестиваль Снеговиков в Актобе
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    — Никто не остался без награды. Каждому участнику вручили подарок, лучшим благодарственные письма и денежные призы. Коллективы школ и детских садов проявили высокую активность и большой интерес к фестивалю, — сообщила руководитель отдела культуры и развития языков города Актобе Гульжайна Бисенгалиева.

    фестиваль Снеговиков в Актобе
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

    Напомним, ранее сообщалось, что в Усть-Каменогорске зажгли новогоднюю елку и прошел парад Дедов Морозов. 

    фестиваль Снеговиков в Актобе
    Фото: Алтынай Сагындыкова/Kazinform

     

    Культура Праздник Видео Актобе Новый год
