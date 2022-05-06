Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Фестиваль дружбы тюркских народов прошел в Туркестане
6 Мая 2022 21:03

Фестиваль дружбы тюркских народов прошел в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Фестиваль дружбы тюркских народов прошел в Туркестанском международном казахско-турецком университете имени Х. А. Ясави, передает МИА «Казинформ».

Ректор МКТУ Жанар Темирбекова подчеркнула значимость фестиваля, который объединит тюркскую общественность. Представитель ректора Женгиз Томар, в свою очередь, отметил, что в стране созданы условия для сохранения языка и культуры всех населяющих республику этносов, и пожелал всем казахстанцам благополучия.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, члены Ассамблеи народа Казахстана Туркестанской области, руководство КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития Туркестанской области, руководители этнокультурных объединений, областное представительство РОО «Ассамблея жастары», активная молодежь, студенты МКТУ, сообщили в акимате области.

Участники посетили выставку национальных блюд, организованную представителями этносов. Затем в рамках фестиваля был представлен концерт тюркских народов. Талантливая молодежь исполнила песни на темы единства тюркского народа, дружбы, патриотизма, вызвав бурю аплодисментов.


Читайте также
Три школы и детский сад затопило в Жанаозене после дождей
Лучших полицейских наградили в Костанае
Восстановление трубы на Петропавловской ТЭЦ-2 должно проводиться за счет владельца – Премьер
Заработная плата в Жамбылской области выросла почти на четверть
Бывшего узника концлагеря поздравили с Днем Победы в Восточном Казахстане
Склады с пестицидами проверят санврачи Северо-Казахстанской области
Новые подходы субсидирования обсудил Алихан Смаилов с аграриями СКО
Пыльная буря наблюдается в Северо-Казахстанской области
Популярное
Число укусов клещей увеличилось в Акмолинской области
Селевой поток после дождя обрушился на трассу Актау-Жанаозен
Казахстан принял участие во Всемирном лесном конгрессе в Корее
Глава государства присвоил звание Халық қаһарманы участникам ВОВ
Девятиэтажный дом горел в Актобе
Многоэтажные дома построят в Жуалынском районе Жамбылской области
Японская платформа экспорта продуктов питания запущена в Таиланде
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Туркменистана
Два крупных астероида пролетят мимо Земли
Воспитанникам футбольного центра Тараза подарили 100 мячей
Объявлены победители ЧРК по фехтованию на саблях в командном зачете
Бесплатно посещать спортивные секции могут жители Семея
Казахстан завоевал серебро на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актобе
Архив