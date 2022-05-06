6 Мая 2022 21:03

Фестиваль дружбы тюркских народов прошел в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Фестиваль дружбы тюркских народов прошел в Туркестанском международном казахско-турецком университете имени Х. А. Ясави, передает МИА «Казинформ».

Ректор МКТУ Жанар Темирбекова подчеркнула значимость фестиваля, который объединит тюркскую общественность. Представитель ректора Женгиз Томар, в свою очередь, отметил, что в стране созданы условия для сохранения языка и культуры всех населяющих республику этносов, и пожелал всем казахстанцам благополучия.

В мероприятии приняли участие представители интеллигенции, члены Ассамблеи народа Казахстана Туркестанской области, руководство КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития Туркестанской области, руководители этнокультурных объединений, областное представительство РОО «Ассамблея жастары», активная молодежь, студенты МКТУ, сообщили в акимате области.

Участники посетили выставку национальных блюд, организованную представителями этносов. Затем в рамках фестиваля был представлен концерт тюркских народов. Талантливая молодежь исполнила песни на темы единства тюркского народа, дружбы, патриотизма, вызвав бурю аплодисментов.