Ферму стоимостью более 1 млрд тенге построили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области открыли третью в этом году современную молочную ферму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, проект реализован в селе Заградовка Есильского района. Новый комплекс посетил глава региона Кумар Аксакалов.

Молочно-товарную ферму общей стоимость 1,2 млрд тенге построило ТОО «Заградовское». Завезли сюда 400 голов скота симментальской породы из Австрии. В год рассчитывают получать до 3 тысяч тонн молока. На ферме создали 30 новых рабочих мест для сельчан.

«Наш регион полностью обеспечивает себя молоком. Местные молочные продукты экспортируются в Россию, распространяются в соседних областях. Они сделаны без химических добавок, этим они и привлекают покупателей. Важно, чтобы все руководители крестьянских хозяйств, помимо занятия растениеводством, строили еще и животноводческие фермы. Это прибыльно и обеспечивает села новыми рабочими местами», - сказал К.Аксакалов.





В целом в регионе это седьмая молочная ферма нового поколения. Недавно подобная МТФ открылась в Аккайынском районе. В следующем году в регионе намерены начать строительство 10 молочно-товарных ферм.

В Заградовке аким области посетил новый досуговый центр. Простаивавшее более 30 лет здание дома культуры местные предприниматели отремонтировали и разместили в нем кафе, гостиницу и салон красоты.

«Если не создаешь для людей условия - не будет никакого результата от работы. Это необходимо знать всем предпринимателям. Заградовка стала образцовым селом. Только за прошедший год здесь построили восемь домов. На следующий год возведут еще десять. Есть хоккейный корт и парковая зона. Это то, к чему мы все должны стремиться», - подчеркнул К. Аксакалов.

К социальной ответственности глава региона призывает фермеров регулярно. В пример приводит крестьянские хозяйства, которые заботятся не только о собственной выгоде, но и создают комфортные условия жизни на селе.







