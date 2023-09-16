Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков
Как сообщил Самат Хасанов, в этом году сайгаки растоптали посевы сельскохозяйственных культур и пастбищные угодья.
По его словам, в прошлом году он получил две спринклерные установки и в этом году посадил 160 гектаров суданской травы. Несмотря на то, что поле было окружено электрическим скотоводом, сайгаки прорвали провода и растоптали посевы, после чего приехала районная комиссия, заполнила акты и посчитала ущерб. Теперь глава крестьянского хозяйства ждет выплаты компенсации.
«Нужно отрегулировать численность сайгаков. Для этого необходимо возродить мясокомбинаты, переработать и утилизировать продукты из сайги. Как бы не уменьшалась численность сайгаков, в следующем году она снова увеличится. Поэтому пусть сайгаки ходят по пастбищам, но поля должны быть ограждены сеткой, через каждые два метра - столбом. Было бы правильно, если бы Правительство спонсировало. Это намного выгоднее, чем ежегодно выплачивать компенсации. Главы крестьянских хозяйств проявляют интерес к выращиванию суданской травы и других насаждений, но пока эти посевы не оградят, никакого результата не будет», - сказал Самат Хасанов.
Ранее сообщалось, что в ЗКО крестьяне просят ввести чрезвычайное положение, связанное с сайгаками. Кроме того, в южных районах ЗКО возникают сложности с заготовкой кормов.