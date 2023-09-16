Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков

В Западно-Казахстанской области чрезмерный рост численности сайгаков наносит огромный ущерб крестьянским хозяйствам. Об этом сообщил руководитель крестьянского хозяйства «Еркожа» Казталовского района, поселка Акпатер Самат Хасанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Самат Хасанов, в этом году сайгаки растоптали посевы сельскохозяйственных культур и пастбищные угодья.

По его словам, в прошлом году он получил две спринклерные установки и в этом году посадил 160 гектаров суданской травы. Несмотря на то, что поле было окружено электрическим скотоводом, сайгаки прорвали провода и растоптали посевы, после чего приехала районная комиссия, заполнила акты и посчитала ущерб. Теперь глава крестьянского хозяйства ждет выплаты компенсации.

«Нужно отрегулировать численность сайгаков. Для этого необходимо возродить мясокомбинаты, переработать и утилизировать продукты из сайги. Как бы не уменьшалась численность сайгаков, в следующем году она снова увеличится. Поэтому пусть сайгаки ходят по пастбищам, но поля должны быть ограждены сеткой, через каждые два метра - столбом. Было бы правильно, если бы Правительство спонсировало. Это намного выгоднее, чем ежегодно выплачивать компенсации. Главы крестьянских хозяйств проявляют интерес к выращиванию суданской травы и других насаждений, но пока эти посевы не оградят, никакого результата не будет», - сказал Самат Хасанов.

Ранее сообщалось, что в ЗКО крестьяне просят ввести чрезвычайное положение, связанное с сайгаками. Кроме того, в южных районах ЗКО возникают сложности с заготовкой кормов.