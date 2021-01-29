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    09:15, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Фермерский рынок появится в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области планируется запустить производство рафинированного подсолнечного масла и макаронных изделий. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания областного акимата под председательством главы региона Абылкаира Скакова в режиме видеоконференцсвязи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима региона.

    Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Турсынгалиев сообщил о ситуации с ценами на продукты питания первой необходимости в Павлодарской области.

    «В двух крупных торговых сетях - «SMALL» и «iNMART» - овощная продукция реализуется по доступным ценам за счет исключения цепочки посредников в рамках меморандума о взаимном сотрудничестве, - подчеркнул выступающий. - В рамках механизма «оборотной схемы» достигнуты соглашения с двумя предприятиями региона, которые реализуют 16 видов социально значимых продовольственных товаров по ценам, не превышающим пороговой нормы, в 25 торговых точках реализации. Для оперативного реагирования на повышение цен и проведения разъяснительной работы среди населения при управлении действует горячая линия и WhatsApp-канал по номеру +7 705 609 20 74».

    Аким области поручил расширить список торговых точек, подвергающихся мониторингу, и следить за ценами на продукты первой необходимости повсеместно, особенно в Павлодаре.

    «По сравнению с другими населенными пунктами области в Павлодаре больше магазинов, больше покупателей, а значит, и больше возможностей для манипуляций с ценами. Необходим постоянный мониторинг, диапазон которого нужно расширить», - сказал Абылкаир Скаков.

    В СПК «Павлодар» в этом году намерены реализовать сразу несколько проектов. Один из них – фермерский рынок в Павлодаре, который будет функционировать по схеме «производитель – фермерский рынок – потребитель».

    «Этот проект мы не позиционируем как бизнес-проект. Он направлен на стабильное и круглогодичное снабжение населения местными продуктами питания от производителей, а также формирование прямой торговой цепочки от производителя до потребителя», - сказал глава СПК «Павлодар» Мейрам Утешов.

    В области также планируется запустить производство рафинированного подсолнечного масла и макаронных изделий.

    Сегодня эта продукция в регионе или не производится, или выпускаемого объема недостаточно, чтобы покрыть потребность жителей области. Абылкаир Скаков напомнил об исключительной важности вопросов продовольственной безопасности и поручил усовершенствовать работу стабилизационного фонда, продукция из которого поставляется в социальные магазины.


    Фото Валерия Бугаева


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