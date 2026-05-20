Фермеры Туркестанской области не могут реализовать урожай тепличных томатов

Фермеры Сарыагашского района бьют тревогу из-за невозможности реализовать урожай томатов. По их словам, причиной стали дешевые помидоры, поступающие из Китая и Туркменистана, из-за которых отечественная продукция не находит спроса на рынке, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Сарыагашском районе около 2 тысяч крестьянских хозяйств выращивают тепличные помидоры на площади более 400 гектаров. Однако аграрии заявляют, что не могут продавать продукцию по выгодной цене и терпят убытки.

В настоящее время тонны томатов скопились на складах рядом с теплицами. По словам фермеров, если продукцию не удастся реализовать в течение недели, она начнет портиться. Предприниматели, взявшие кредиты на развитие бизнеса, говорят, что при нынешних рыночных ценах не могут покрыть даже собственные расходы.

Как рассказал владелец теплицы Бауыржан Абилкасымов, сегодня фермеры не могут продать килограмм помидоров даже за 300 тенге. Его убытки достигли 25 млн тенге.

— На один гектар теплицы уходит около 500 тонн угля. Стоимость одной тонны составляет 27–29 тысяч тенге. Зарплата одного работника — 250-300 тысяч тенге, а на один гектар мы нанимаем 30-40 человек. Кроме того, есть расходы на удобрения, препараты и электроэнергию. По коммерческому тарифу оплата за электричество достигает 80 тысяч тенге. Один саженец стоит 150 тенге. В результате себестоимость одного килограмма казахстанских помидоров превышает 450 тенге, — отметил предприниматель.

Фермеры также заявляют, что импортируемые овощи не проходят должную проверку на границе.

По словам председателя Союза фермерских теплиц Казахстана Данияра Калтаева, вопрос фитосанитарного контроля поднимался неоднократно.

— На границе проверяют слабо. Мы не раз заявляли о том, что в страну поступают зараженные овощи, и обращались по этому поводу в соответствующие органы. У нас есть видеоматериалы и документы. Однако результаты лабораторных проверок каждый раз показывают, что продукция «чистая», — сказал он.

Официальный представитель Министерства торговли и интеграции Тойгуль Жубанисова прокомментировала ситуацию.

По ее словам, полностью ограничить импорт невозможно, поскольку отечественная продукция не покрывает внутренний спрос.

— Годовое потребление помидоров в стране превышает 800 тысяч тонн. В прошлом году в Казахстане было произведено 763 тысячи тонн томатов. Однако часть продукции экспортируется, поэтому внутренний рынок не обеспечивается полностью. Ежегодно за рубеж отправляется около 13 тысяч тонн продукции. Кроме того, в межсезонье на рынке наблюдается дефицит томатов. В связи с этим Правительство внедрило механизм «зеленого коридора». Томаты относятся к социально значимым продовольственным товарам, поэтому для стабилизации цен созданы условия для беспрепятственного ввоза продукции из соседних стран. Сейчас Казахстан импортирует томаты из Китая, Узбекистана и Туркменистана, — сообщила представитель ведомства.

В министерстве также заявили, что готовы рассмотреть предложения фермеров при условии принятия ими конкретных обязательств.

— Ранее аграриям предлагалось создать ассоциацию и заключить меморандум с министерством. В этом случае фермеры должны были бы взять на себя обязательства по круглогодичному обеспечению внутреннего рынка продукцией и соблюдению предельных цен. Однако до возникновения нынешней ситуации конкретных предложений от фермеров не поступало, — отметила Тойгуль Жубанисова.

В настоящее время ведется работа по заключению меморандума с аграриями. В этом направлении Комитет торговли совместно с управлением предпринимательства и торговли Туркестанской области проводит соответствующие переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на овощи были завышены в несколько раз в ВКО.