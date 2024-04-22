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    18:30, 21 Апрель 2024 | GMT +6

    Фермеры столкнулись с нашествием червей в Алматинской области

    черви
    Фото: акимат Алматинской области

    В селе Акай Нусупбеков Карабулакского сельского округа началась работа по уничтожению червя-листоеда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ученые научно-исследовательского института защиты и карантина растений отметили, что нашествие вредителей превышает пороговый уровень экономического ущерба.

    — Аким Кегенского района Нурбакыт Тенизбаев, представители отдела сельского хозяйства, районной территориальной инспекции встретились с местным населением, раздали аптечки и специальную защитную одежду в борьбе с вредителями. Аким Карабулакского сельского округа, аким Жаланынского сельского округа совместно с населением и 137 крестьянскими хозяйствами организовали работы по дезинсекции, — сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

    Дезинсекционные работы продолжаются трое суток. По данным акимата, три трактора, один штанговый опрыскиватель и жители с приборами для опрыскивания лекарств обработали площадь в семь гектаров препаратом «БИ-58». 

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Казахстана Экология Алматинская область Ущерб
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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