Фермерам США выделят $12 млрд помощи из доходов от пошлин

— Это послабление обеспечит столь необходимую фермерам уверенность в том, что они смогут продать урожай этого года и подготовиться к урожаю следующего года, — сообщил Дональд Трамп.

Президент США также заявил, что эта мера может помочь снизить цены на продукты питания для американцев.

Трамп пообещал ослабить контроль над машиностроительными компаниями, регулирующие правила которых только всеё усложняют.

— Мы собираемся снять многие экологические ограничения, которые действуют в отношении машиностроения, — заявил президент США.

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз сообщила, что деньги будут выплачены фермерам до 28 февраля следующего года.

Китай возобновил покупку американской сои после того, как торговая война привела к приостановке закупок, что стало ударом для американских фермеров. Согласно ранее достигнутым договоренностям, Пекин планирует закупать 12 млн тонн соевых бобов.

Однако, рост закупок сельскохозяйственной продукции в Китае также связан с тем, что вторая по величине экономика мира обратилась к Аргентине за поставками соевых бобов вместо импорта из США.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, Китай возобновил закупки сои в США.