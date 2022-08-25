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Фермер вырастил дыню длиной 1,5 м в Туркестанской области
25 Августа 2022 15:19

Фермер вырастил дыню длиной 1,5 м в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Созакском районе Туркестанской области выращивают уникальный сорт дыни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Урожай жителя села Созак Шарипжана Рысметова в этом году пополнился новым сортом дыни, длина которой 1,5 метра, а ширина-7 сантиметров. Так как дыня похожа на змею, фермер дал ей название - «Анаконда». По его словам, вкус дыни тоже необычный.

«Дыня получена путем скрещивания и является гибридной. На одном корне имеется несколько ответвлений. Из двух у нас произросли обычные дыни, а из одного такая «дыня-змейка», - сказал Ш. Рысметов.

Урожай «Анаконды» составил всего 5 штук. Новым видом бахчевой культуры заинтересовались другие жители села.

«Сначала мы подумали, что это змея, когда увидели среди листьев и испугались. Рабочие побоялись приблизиться. Затем я взял лопату и мотыгу, отодвинул листья в сторону и обнаружил, что это необычная дыня», - сообщил фермер.

Стоит отметить, что Шарипжан выращивает дыни и арбузы уже 5 лет. В этом году на 2,5 га он посадил арбузы, а на 1 га дыни и получил богатый урожай.






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