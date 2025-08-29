«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью после вылета из Лиги чемпионов
Турецкий футбольный клуб «Фенербахче» официально объявил об увольнении главного тренера Жозе Моуринью, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Решение было принято после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.
Под руководством Моуринью «Фенербахче» не смог пройти португальскую «Бенфику» — ничья 0:0 в первом матче. Поражение 0:1 в ответной встрече в Стамбуле лишили команду места в групповом этапе главного клубного турнира Европы.
Это стало решающим фактором в судьбе португальского специалиста, несмотря на относительно стабильный старт в чемпионате Турции — одна победа и одна ничья в двух турах.
Что успел сделать Моуринью
Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. За сезон он вывел клуб на второе место в Суперлиге, однако не смог завоевать ни одного трофея. В общей сложности под его руководством команда провела 62 официальных матча: 37 побед, 14 ничьих и 11 поражений.
Моуринью стал первым в истории тренером с таким количеством международных титулов, кто работал в Турции. Его приход вызвал ажиотаж среди болельщиков и СМИ, но ожиданий он не оправдал.
В кратком официальном заявлении «Фенербахче» поблагодарил тренера за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Имя нового наставника пока не объявлено, однако, по сообщениям турецких СМИ, руководство уже ведет переговоры с несколькими кандидатами.
Жозе Моуринью — один из самых титулованных тренеров в истории футбола. Он выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером», а также добивался успехов с «Челси», «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Ромой». Однако турецкий этап его карьеры оказался коротким и безрезультатным.
Ранее мы писали, что в ФК «Иртыш» представили нового тренера.