«Фенербахче» уволил Жозе Моуринью после вылета из Лиги чемпионов

Решение было принято после вылета команды из квалификации Лиги чемпионов.

Под руководством Моуринью «Фенербахче» не смог пройти португальскую «Бенфику» — ничья 0:0 в первом матче. Поражение 0:1 в ответной встрече в Стамбуле лишили команду места в групповом этапе главного клубного турнира Европы.

Это стало решающим фактором в судьбе португальского специалиста, несмотря на относительно стабильный старт в чемпионате Турции — одна победа и одна ничья в двух турах.

Что успел сделать Моуринью

Жозе Моуринью возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. За сезон он вывел клуб на второе место в Суперлиге, однако не смог завоевать ни одного трофея. В общей сложности под его руководством команда провела 62 официальных матча: 37 побед, 14 ничьих и 11 поражений.

Моуринью стал первым в истории тренером с таким количеством международных титулов, кто работал в Турции. Его приход вызвал ажиотаж среди болельщиков и СМИ, но ожиданий он не оправдал.

В кратком официальном заявлении «Фенербахче» поблагодарил тренера за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере. Имя нового наставника пока не объявлено, однако, по сообщениям турецких СМИ, руководство уже ведет переговоры с несколькими кандидатами.

Жозе Моуринью — один из самых титулованных тренеров в истории футбола. Он выигрывал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером», а также добивался успехов с «Челси», «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Ромой». Однако турецкий этап его карьеры оказался коротким и безрезультатным.

