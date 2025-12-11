Федеральная резервная система США в третий раз снижает процентные ставки
Федеральная резервная система США объявила о третьем снижении процентной ставки в этом году, чтобы поддержать рынок труда, несмотря на высокую инфляцию, передает собственный корреспондент агентства Кazinform со ссылкой на The Hill.
Представители ФРС девятью голосами против трех проголосовали за снижение базовой ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до нового диапазона от 3,5% до 3,75%. Это решение последовало за снижением ставки на аналогичную величину в сентябре и октябре.
Отдельные представители ФРС выразили обеспокоенность по поводу снижения процентных ставок, в то время как инфляция по-прежнему значительно превышает целевой показатель в 2% в год.
Несмотря на растущую обеспокоенность по поводу состояния экономики, глава ФРС Джером Пауэлл и его коллеги с оптимизмом смотрят в будущее. Экономические прогнозы, опубликованные ФРС в среду, показали, что инфляция снизится с 2,9% в этом году до 2,4% в 2026 году, а рост валового внутреннего продукта увеличится с 1,7% до 2,3%.
В настоящее время инвесторы ожидают, что к концу 2026 года ФРС снизит базовую процентную ставку еще ниже, в результате чего она составит 3,00–3,25%.
Ранее сообщалось, что в конце ноября президент США подверг критике ФРС и пригрозил министру финансов Скотту Бессенту увольнением, если ситуация с процентными ставками не изменится.