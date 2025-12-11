Федеральная резервная система США в третий раз снижает процентные ставки

Представители ФРС девятью голосами против трех проголосовали за снижение базовой ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до нового диапазона от 3,5% до 3,75%. Это решение последовало за снижением ставки на аналогичную величину в сентябре и октябре.

Отдельные представители ФРС выразили обеспокоенность по поводу снижения процентных ставок, в то время как инфляция по-прежнему значительно превышает целевой показатель в 2% в год.

Несмотря на растущую обеспокоенность по поводу состояния экономики, глава ФРС Джером Пауэлл и его коллеги с оптимизмом смотрят в будущее. Экономические прогнозы, опубликованные ФРС в среду, показали, что инфляция снизится с 2,9% в этом году до 2,4% в 2026 году, а рост валового внутреннего продукта увеличится с 1,7% до 2,3%.

В настоящее время инвесторы ожидают, что к концу 2026 года ФРС снизит базовую процентную ставку еще ниже, в результате чего она составит 3,00–3,25%.

Ранее сообщалось, что в конце ноября президент США подверг критике ФРС и пригрозил министру финансов Скотту Бессенту увольнением, если ситуация с процентными ставками не изменится.