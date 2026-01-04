ФБР предотвратило теракт в канун Нового года в Северной Каролине

Задержан 18-летний Кристиан Стердивант из города Минт-Хилл штата Северная Каролина, которому предъявлены обвинения, в том числе в попытке оказать материальную поддержку иностранной террористической организации.

Следователи из ФБР и министерства юстиции заявили, что Стурдивант был вдохновлен террористической группировкой «Исламское государство» (Исламское государство, запрещенная в РК организация — прим.ред.) и планировал совершить нападение на продуктовый магазин и заведение общественного питания Burger King в канун Нового года в Минт-Хилл, пригороде Шарлотт.

По словам официальных лиц, он планировал это нападение около года. Также он проводил много времени в интернете, читая материалы, связанные с «Исламским государством», и снимал видео об ИГ в TikTok.

Во время обыска в доме Стердиванта сотрудники правоохранительных органов обнаружили записи с подробным описанием его плана и материалов, которые он намеревался использовать при нападении, в том числе молотки и ножи, спрятанные под кроватью, сообщил прокурор США Расс Фергюсон из Западного округа Северной Каролины. Отмечается, что в его спальне были найдены тактические перчатки и кевларовый жилет, а в рукописной записке он выразил надежду погибнуть от рук полиции.

Стердивант планировал нанести удар по широкому кругу представителей американского общества, ЛГБТК, а также по сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим. Также подозреваемый общался в интернете с сотрудниками нью-йоркской полиции под прикрытием и агентами ФБР, которых он считал членами ИГ.

Стурдивант впервые был замечен ФБР в 2022 году, когда был несовершеннолетним. Он вышел из дома, одетый во все черное, чтобы убить своего соседа молотком и ножом, но его остановил дедушка. В то время никаких обвинений предъявлено не было. Вместо этого ему была оказана психологическая помощь.

В настоящее время идет расследование. По предварительным данным подозреваемый действовал в одиночку.

В октябре ФБР заявило, что предотвратило «потенциальную террористическую атаку» на Хэллоуин в Мичигане. Федеральные агенты арестовали пятерых человек по подозрению в заговоре с целью совершения теракта в США, связанного с экстремизмом ИГ.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции арестовало четырех человек в связи с предполагаемым заговором с целью установки бомб в округе Калифорнии в канун Нового года.