Фасады восьми многоэтажных домов обновят в Алматы

В Алматы до конца осени планируют обновить фасады восьми многоэтажных домов в Наурызбайском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В районе насчитывается 579 многоэтажных жилых домов. Ранее в рамках программы «Дорожная карта занятости — 2020» был проведен ремонт фасадов пяти многоквартирных жилых домов. Однако на данный момент требуется ремонт фасадов еще десяти домов, построенных в период с 1960 по 1980 год.

Фото: акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

— В этом году будет проведен текущий ремонт фасадов восьми многоэтажных домов за счет бюджетных средств. Проект направлен на улучшение внешнего вида жилых зданий и повышение качества жизни их жителей, — сообщили в акимате города.

Адреса домов, подлежащих ремонту:

микрорайон Калкаман, улица Жансугурова, дома 31 и 33;

микрорайон Акжар, улица Даулеткерея, дома 162, 166 и 7;

микрорайон Рахат, улица Кокдала, дома 10 и 17;

микрорайон Таусамалы, улица Рыскулов, 86.

Введутся конкурсные процедуры, а строительно-монтажные работы планируется завершить до 30 ноября.

— Ремонт фасадов не только улучшит эстетический облик зданий, но и поспособствует защите зданий от влаги, плесени и других факторов, которые могут негативно сказываться на здоровье жильцов, — считают в акимате.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в рамках разработанного дизайн-кода на территории Наурызбайского района будут установлены информационные сооружения, приведенные к единому архитектурному стилю, а также появятся новые элементы уличной мебели и муралы, что придаст району уникальный и современный облик.

В мегаполисе проводится работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города.

Фото: акимат Алматы