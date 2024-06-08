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    16:52, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Фасады восьми многоэтажных домов обновят в Алматы

    Алматы, ремонт домов
    Фото: акимат Алматы

    В Алматы до конца осени планируют обновить фасады восьми многоэтажных домов в Наурызбайском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В районе насчитывается 579 многоэтажных жилых домов. Ранее в рамках программы «Дорожная карта занятости — 2020» был проведен ремонт фасадов пяти многоквартирных жилых домов. Однако на данный момент требуется ремонт фасадов еще десяти домов, построенных в период с 1960 по 1980 год.

    ремонт домов
    Фото: акимат Алматы
    дома, ремонт, Алматы
    Фото: акимат Алматы

    — В этом году будет проведен текущий ремонт фасадов восьми многоэтажных домов за счет бюджетных средств. Проект направлен на улучшение внешнего вида жилых зданий и повышение качества жизни их жителей, — сообщили в акимате города.

    Адреса домов, подлежащих ремонту:

    • микрорайон Калкаман, улица Жансугурова, дома 31 и 33;
    • микрорайон Акжар, улица Даулеткерея, дома 162, 166 и 7;
    • микрорайон Рахат, улица Кокдала, дома 10 и 17;
    • микрорайон Таусамалы, улица Рыскулов, 86.

    Введутся конкурсные процедуры, а строительно-монтажные работы планируется завершить до 30 ноября.

    — Ремонт фасадов не только улучшит эстетический облик зданий, но и поспособствует защите зданий от влаги, плесени и других факторов, которые могут негативно сказываться на здоровье жильцов, — считают в акимате.

    ремонт домов, Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Кроме того, в рамках разработанного дизайн-кода на территории Наурызбайского района будут установлены информационные сооружения, приведенные к единому архитектурному стилю, а также появятся новые элементы уличной мебели и муралы, что придаст району уникальный и современный облик.

    В мегаполисе проводится работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города.

    дома, ремонт, благоустройство, Алматы
    Фото: акимат Алматы
    дома, ремонт, благоустройство, Алматы
    Фото: акимат Алматы

     

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Акимат Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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