Фасады восьми многоэтажных домов обновят в Алматы
В Алматы до конца осени планируют обновить фасады восьми многоэтажных домов в Наурызбайском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.
В районе насчитывается 579 многоэтажных жилых домов. Ранее в рамках программы «Дорожная карта занятости — 2020» был проведен ремонт фасадов пяти многоквартирных жилых домов. Однако на данный момент требуется ремонт фасадов еще десяти домов, построенных в период с 1960 по 1980 год.
— В этом году будет проведен текущий ремонт фасадов восьми многоэтажных домов за счет бюджетных средств. Проект направлен на улучшение внешнего вида жилых зданий и повышение качества жизни их жителей, — сообщили в акимате города.
Адреса домов, подлежащих ремонту:
- микрорайон Калкаман, улица Жансугурова, дома 31 и 33;
- микрорайон Акжар, улица Даулеткерея, дома 162, 166 и 7;
- микрорайон Рахат, улица Кокдала, дома 10 и 17;
- микрорайон Таусамалы, улица Рыскулов, 86.
Введутся конкурсные процедуры, а строительно-монтажные работы планируется завершить до 30 ноября.
— Ремонт фасадов не только улучшит эстетический облик зданий, но и поспособствует защите зданий от влаги, плесени и других факторов, которые могут негативно сказываться на здоровье жильцов, — считают в акимате.
Кроме того, в рамках разработанного дизайн-кода на территории Наурызбайского района будут установлены информационные сооружения, приведенные к единому архитектурному стилю, а также появятся новые элементы уличной мебели и муралы, что придаст району уникальный и современный облик.
В мегаполисе проводится работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города.