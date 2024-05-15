Дизайн-код Алматы: город избавляется от визуального шума

В Алматы продолжается работа по приведению вывесок и наружной рекламы в соответствие с дизайн-кодом города, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудниками управления городского планирования и урбанистики совместно с представителями районного акимата даны разъяснения собственникам коммерческих объектов на местах.

— Сегодня мы встретились с предпринимателями одного из торговых домов Алмалинского района, которым ранее выдавались уведомления о необходимости демонтажа незаконной рекламы. Некоторые из них самостоятельно это сделали, другим пришлось на месте дополнительно объяснить новые нормы. В целом нами выдано порядка 900 уведомлений представителям бизнеса. Мы продолжим системную работу по улучшению внешнего облика всего города и сокращению визуального шума, — отметил руководитель управления Нурлан Буранбаев.

Новый дизайн-код Алматы, утвержденный маслихатом города в декабре 2023 года, устанавливает строгие требования к оформлению и наполнению различных носителей информации. Это вывески, рекламные конструкции и любая другая наружная информацию, а также цвета и отделочные материалы нежилых помещений на первых и вторых этажах зданий. Все эти элементы должны гармонировать с архитектурным стилем фасадов и не нарушать целостность архитектуры здания.

Мнение экспертов о дизайн-коде Алматы

Основные принципы и философия дизайн кода Алматы направлены на сохранение уникальности города, использование социальных медиа для «умной» навигации, стимулирование взаимодействия между жителями. Как отметил руководитель управления городского планирования и урбанистики Нурлан Буранбаева, у каждого города есть своя история, аутентичность, государственная функция — все это, и многое другое, формирует его облик.

— Облик города — это образ, складывающийся годами. Наш Алматы уже имеет многолетние наработки в строительстве и благоустройстве, есть целый пласт культурных накоплений и опыта. Есть опыт других городов. Всё это нужно использовать, и для этого нужен код города, — сказал он.

По словам президента Союза градостроителей Казахстана, председателя Градостроительного совета Алматы Любовь Нысанбаевой, главное предназначение дизайн-кода — сохранить образ города, его красоту, удобство и человечность.

— Для жителей нашей страны жить и развиваться в Алматы — мечта и счастье. Талант, труд, и любовь, вложенные в развитие Алматы через дизайн-код безусловно важный шаг для города, — добавила Любовь Нысанбаева.

Говоря о безопасном городском пространстве, генеральный директор НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов отметил, что превращение первых этажей в активные пространства способствует развитию малого бизнеса и повышению безопасности жителей.

— Квартальная застройка разумной плотности, комфортное визуальное пространство, магазины, кафе, арт-галереи и мастерские на первых этажах создают динамичную среду, которая привлекает людей. Большие окна и открытые фасады создают атмосферу безопасности, так как люди на улице и внутри здания видят друг друга, — отметил он.

Асхат Садуов напомнил, что дизайн-код создавался с учетом опыта предыдущих разработок анализа более 15 тысяч анкет горожанина, выводов из проектных семинаров и творческого конкурса на дизайн мерча с участием алматинцев. Руководитель НИИ «Алматыгенплан» акцентировал внимание на том, что разработка и внедрение дизайн-кода, позволяющее городу иметь собственный, узнаваемый имидж, это сложный процесс, особенно на стадии внедрения.

— Создание качественного документа в достаточно сжатые сроки, стало возможным благодаря креативной команде специалистов с образованием, опытом и знаниями, глобальным видением, которые хотят и могут влиять на будущее нашего города. Мы, в первую очередь, провели ряд комплексных исследований, систематизировали разрозненные данные и только потом приступили к проекту, — говорит урбанист.

Формирование комфортных и безопасных пешеходных зон вокруг первых этажей повышает привлекательность места и для горожан, и для малого и среднего бизнеса, подчеркивает урбанист Свят Мурунов. Здесь могут располагаться летние площадки, выносные прилавки, лавочки, зеленые насаждения, МАФы. По словам эксперта, вовлечение жителей и бизнеса в процесс планирования и развития первых этажей помогает создать пространства, которые отвечают их потребностям и интересам. Надлежащее освещение и дизайн важны для создания привлекательной и безопасной среды. Урбанист также упомянул о важности сбора мнений различных групп населения, включая производителей предметов мебели и других атрибутов городской среды, мастеров и ремесленников, художников и скульпторов, архитекторов и дизайнеров.

Что касается стандартов для визуальных городских элементов — это необходимость, продиктованная временем, уверен арт-консультант Влад Слудский.

— Зачем это нужно? Дело в том, что улицы, по которым мы ходим, это не только функция, но и информация. Поэтому разработка дизайн-кода кажется своевременной и нужной. Документ содержит достаточно детальную спецификацию по вопросам касающимся навигации, инклюзии для слабовидящих и маломобильных горожан, фасадов, вывесок, пешеходных потоков, входных групп и других элементов городского пространства, с которыми каждый из горожан взаимодействует каждый день, как эстетически, так и функционально, — считает эксперт.

Главный архитектор проекта по разработке дизайн-кода Тахмина Сафоева отмечает, что для архитекторов, дизайнеров, предпринимателей и других заинтересованных лиц с целью упрощения понимания принципов дизайн-кода и их дальнейшего внедрения в городскую среду разрабатывается сайт-сервис.

— На сайте планируется запустить образовательную программу для департаментов акимата и для бизнеса по вопросам внедрения дизайн-кода в работу. В рамках дизайн-кода мы определили 6 основных направлений, по которым будут проводиться работы по внедрению дизайн-кода, — сообщила Тахмина Сафоева.

Сейчас сайт проходит тестирование и в скором времени любой желающий сможет получить необходимую информацию по дизайн-коду Алматы.

Дизайн-код Алматы разработан согласно Закону РК «Об особом статусе города Алматы», и «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» и определяет порядок формирования архитектурного стиля Алматы с учетом исторических, ландшафтно-природных, функциональных, местных особенностей и современных потребностей жителей и гостей города.