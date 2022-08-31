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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:11, 31 Август 2022 | GMT +6

    Фасад здания акимата Алматы будет сохранен – управление строительства

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления строительства Алматы Улан Оналбаев поделился планами по реконструкции здания акимата города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По реконструкции здания акимата Алматы мы разработали проектно-сметную документацию первой очереди: это по трем павильонам. Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет порядка 13 млрд тенге. Самый большой павильон – это четвертый. По нему мы ведем разработку ПСД вторым этапом. Планируем завершить в конце сентября. Стоимость будет определена по итогам, но предварительная цена порядка 4 млрд тенге. То есть, итого реконструкция здания обойдется нам в 17 млрд тенге», - сказал спикер в ходе брифинга региональной службы коммуникаций.

    Он отметил, что фасад здания будет сохранен.

    «Фасад будет максимально сохранен, вернем прежний вид. Максимально конструкцию упрощаем, но эстетический вид сохраним», - ответил Улан Оналбаев.

    Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что здание акимата Алматы восстановят к Наурызу 2023 года.

    Еще в начале года стало известно, что сгоревшее здание акимата будет стопроцентно восстановлено.


    Теги:
    Акимат Алматы Другие государственные органы Строительство
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