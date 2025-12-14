Фанаты устроили погром после сорванного выхода Лионеля Месси в Индии

Как соообщили местные СМИ, инцидент произошел в Калькутте на арене Salt Lake Stadium, вмещающей около 85 тысяч зрителей, во время появления спортсмена перед болельщиками.

Стадион стал первой точкой индийского тура Месси, начавшегося вскоре после его победы в MLS. Еще до приезда футболиста в стране ему установили 21-метровый памятник. Однако мероприятие пошло не по запланированному сценарию. Из-за угроз безопасности обход трибун был прерван: в сторону поля начали лететь бутылки, после чего футболиста срочно вывели с арены под охраной.

После ухода Месси обстановка на трибунах резко ухудшилась. В социальных сетях появились видеозаписи, на которых зрители вырывают сиденья, выбегают на газон, срывают баннеры и повреждают рекламные конструкции.

Недовольство болельщиков было связано с тем, что рядом с футболистом находились в основном политики и представители шоу-бизнеса.

— Мы заплатили 12 тысяч рупий и даже не смогли увидеть его лицо. Тогда зачем нас вообще пригласили — цитирует Times of India одного из фанатов.

Ситуацию усугубили переполненные трибуны и проблемы с организацией безопасности. В итоге Месси покинул стадион раньше запланированного времени, так и не пообщавшись с большинством зрителей.

Отмечается, что стоимость билетов на мероприятие варьировалась от $55 до $280.

Напомним, ранее Месси подал иск в 50 тысяч евро на экоактивистов, обливших краской его виллу на Ибице.

Также накануне была объявлена стоимость билетов на матчи ЧМ-2026 в американском штате Нью-Джерси.