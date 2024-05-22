Факты торговли людьми в основном происходят в крупных городах – МВД РК

Где чаще всего встречаются факты торговли людьми – такой вопрос корреспондент агентства Kazinform задал первому заместителю министра внутренних дел РК Марату Кожаеву.

- По тем преступлениям, которые относятся к категории «торговля людьми», подавляющее большинство - это организация притонов для занятия проституцией, сводничество. Таких фактов 67. В основном они, конечно, распределены по крупным нашим мегаполисам и областным центрам, - ответил Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса.

Он уточнил, что в рамках принятого сегодня закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» не планируется ужесточать наказание в этом направлении.

- За торговлю людьми и так предусмотрено жесткое наказание. Например, за торговлю новорожденными и несовершеннолетними детьми – до 18 лет лишения свободы. Поэтому, этот законопроект не предполагает усиления ответственности по данным преступлениям, - добавил замминистра.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев озвучил статистику по фактам торговли людьми - в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано 19 фактов торговли людьми.

Напомним, сегодня депутаты Мажилиса приняли закон «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» и сопутствующие документы во втором чтении.