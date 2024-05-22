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    17:25, 22 Май 2024 | GMT +6

    Факты торговли людьми в основном происходят в крупных городах – МВД РК

    Торговля людьми, Адам саудасы
    Фото: Canva

    Где чаще всего встречаются факты торговли людьми – такой вопрос корреспондент агентства Kazinform задал первому заместителю министра внутренних дел РК Марату Кожаеву. 

    - По тем преступлениям, которые относятся к категории «торговля людьми», подавляющее большинство  - это организация притонов для занятия проституцией, сводничество. Таких фактов 67. В основном они, конечно, распределены по крупным нашим мегаполисам и областным центрам, - ответил Марат Кожаев в кулуарах Мажилиса. 

    Он уточнил, что в рамках принятого сегодня закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» не планируется ужесточать наказание в этом направлении. 

    - За торговлю людьми и так предусмотрено жесткое наказание. Например, за торговлю новорожденными и несовершеннолетними детьми – до 18 лет лишения свободы. Поэтому, этот законопроект не предполагает усиления ответственности по данным преступлениям, - добавил замминистра. 

    Ранее первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев озвучил статистику по фактам торговли людьми - в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано 19 фактов торговли людьми.

    Напомним, сегодня депутаты Мажилиса приняли закон «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» и сопутствующие документы во втором чтении. 

     

    Теги:
    МВД РК Закон и право Полиция Права человека Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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