Казахстан укрепляет борьбу с торговлей людьми - Мажилис принял документ

Депутаты Мажилиса приняли Закон «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» и сопутствующие документы во втором чтении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроектом предусматривается определение организационно-правовых основ противодействия торговле людьми, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе установление уполномоченных органов в сфере противодействия торговле людьми, их прав и обязанностей, приведение определений в соответствие с международными стандартами, введение новых понятий, определение круга лиц, на которых будут распространяться положения Закона, субъектов противодействия торговле людьми и их компетенции, внедрение оценки рисков торговли людьми.

Законопроект в целях координации работ по противодействию торговле людьми предусматривает функционирование консультативно-совещательных органов, определение уполномоченных органов и субъектов противодействия торговле людьми.

Отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории к торговле людьми. Предлагаемые нормы законопроекта будут способствовать усилению профилактической работы по предотвращению торговли несовершеннолетних за счет разработки и внедрения в образовательные и воспитательные учреждения программ по противодействию торговле людьми.

Законопроектом вводится порядок перенаправления жертв торговли людьми, который предполагает слаженную работу по своевременной и правильной их идентификации с дальнейшим перенаправлением для оказания помощи.

В ходе работы над законопроектом депутатами были внесены концептуальные поправки, направленные на приведение законопроекта в соответствии с международными стандартами в сфере противодействия торговле людьми.

В частности, законопроект дополняется новыми принципами такими как участие жертв торговли людьми в принятии жизненно важных решений и необходимость его согласия до начала предоставления помощи; использование возрастных, гендерных и культурно-чувствительных подходов; осуществление всех действий с учетом принципов безопасности и конфиденциальности. Международная практика показывает, что в процессе выявления и идентификации жертв торговли людьми, оказания социальной помощи и дальнейшей их интеграции следует соблюдать подходы, основанные на правах человека и обеспечения наилучших интересов жертв торговли людьми, в особенности детей.

В соответствии с тем, что проблема торговли людьми является многогранной и затрагивает сферу деятельности других государственных органов и организаций депутатами предложены поправки в целях обеспечения должного межведомственного взаимодействия предусматривающие конкретные полномочия Пограничной службы КНБ, уполномоченных органов в сферах образования, внешней политики, в области здравоохранения, туристской деятельности, масс-медиа.

Депутатами внесены поправки касательно оказания содействия иностранным жертвам торговли людьми в возвращении в страну происхождения (страну гражданства) в рамках предоставления специальных социальных услуг; предоставления 30 дней для принятия решения (обдумывание) иммигрантом, выявленным и идентифицированным в качестве жертвы торговли людьми на территории Республики Казахстан, об обращении в правоохранительные органы и сотрудничестве с ними в период реабилитации.