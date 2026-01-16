Более 50 участков с признаками самовольной добычи полезных ископаемых выявлены в области Улытау

По итогам следствия виновные лица привлечены к уголовной ответственности, возмещен экологический ущерб в сумме 51 млн тенге, принимаются меры по взысканию ущерба, причиненного в размере 136 млн тенге.

Вместе с тем согласно требованиям Земельного кодекса выявление земель, неиспользуемых и используемых с нарушением законодательства отнесено к компетенции местных исполнительных органов городов и районов. Однако анализом выявлены факты бездействия местных исполнительных органов по пресечению незаконной добычи полезных ископаемых на вверенных территориях.

Только по данным космического мониторинга «Қазақстан Ғарыш сапары», на территории области установлены 53 участка с признаками самовольной добычи полезных ископаемых. В этой связи по представлению природоохранной прокуратуры акиматом области акимам городов и районов поручено принять меры, направленные на своевременное выявление фактов самовольной добычи полезных ископаемых. Виновные должностные лица местных исполнительных органов привлечены к дисциплинарной ответственности.

