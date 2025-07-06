Факт нехватки воды в Алматинской области не подтвердился — Минводы

По информации министерства, рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации провела встречу с представителями крестьянских хозяйств и акимата села Акши Илийского района Алматинской области. В ходе встречи был рассмотрен вопрос обеспечения аграриев поливной водой в вегетационный период 2025 года.



В результате было установлено, что распространившаяся ранее информация о пересыхании 100 га посевных площадей из-за нехватки воды в селе Акши не соответствует действительности. Фактически не было полито 9 га земель по причине отсутствия заключенных договоров по подаче поливной воды с филиалом РГП «Казводхоз» «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева».



Вода в населенный пункт подается из Куртинского водохранилища через Правобережный магистральный канал. Поливной сезон начался 16 мая. Приглашать аграриев к заключению договоров филиал «Большой Алматинский канал им. Д. Конаева» начал еще в конце апреля.



На начало мая объем воды в Куртинском водохранилище составлял 101,68 млн м³. На сегодня по Правобережному магистральному каналу подано 3,6 млн м³ воды, по Левобережному магистральному каналу — более 6 млн м³ воды.





— Чтобы избежать задержек с подачей воды в будущем, представители рабочей группы предложили филиалу заключать договоры на подачу воды до начала поливного периода. Также прорабатывается вопрос механизированной очистки каналов. Было указано на необходимость тесного взаимодействия с местными исполнительными органами и активного разъяснения фермерам вопросов тарификации, рационального использования воды, предварительной очистки внутрихозяйственных каналов, применения севооборота и сокращения посева влаголюбивых культур, — сообщил руководитель Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков.

Как сообщалось, более 76 км поливных каналов забетонировали в Туркестанской области.