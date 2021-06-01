Фабрику по производству куриного мяса построят в Жетысае

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ - В индустриальной зоне в Жетысайском районе Туркестанской области в текущем году ТОО «Adal Agro Group» приступит к строительству цеха по переработке говядины общей стоимостью 2,8 млрд тенге с выпуском 9 тыс. тонн продукции в год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Также в этом году начнется строительство птицефабрики данного товарищества, которая будет производить 30 тонн мяса в сутки. Кроме того, товариществом будет запущен проект «Производство крахмалопаточной продукции из кукурузы и лимонной кислоты» на общую сумму 7,6 млрд тенге.

«Объем промышленной продукции в Жетысайском районе за январь-апрель текущего года достиг 1 млрд 882,1 млн тенге. Объем инвестиций в основной капитал за указанный период составил 1 млрд 177,2 млн тенге. Объем продукции субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3,6 млрд тенге. Также за 4 месяца 2021 года произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 5 млрд 756,3 млн тенге», - сообщил аким Жетысайского района Мурат Кадырбек.

По охвату инфраструктурой из 113 населенных пунктов района 103 обеспечены централизованной питьевой водой. В сфере газификации газифицировано 54 из 113 населенных пунктов, что составляет 47,7% от общего количества населенных пунктов района. Вместе с тем, общая протяженность внутренних улиц в районе составляет 899,1 км, из них 661,1 км – асфальт, 227 км – брусчатка, 11 км – грунтовая дорога. В 2021 году ведется средний ремонт 32 улиц общей протяженностью 25,7 км на сумму 445 млн тенге, выделенных за счет субвенции и местного бюджета.