Ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства в Алматы на 10 % поручил Глава государства

16 Ноября 2022, 10:48

16 Ноября 2022, 10:48

Ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства в Алматы на 10 % поручил Глава государства

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Квартирный вопрос очень волнует большинство жителей Алматы, особенно молодежь. Цены на жилье в городе очень высокие. Об этом сказал Президент РК на встрече с общественностью Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Понятно, что молодежь, только начинающая свой трудовой путь, не может сразу же приобрести квартиру.

Однако нельзя сидеть сложа руки, ссылаясь на это. Одна из главных задач государства – создание условий для того, чтобы молодые люди могли стать владельцами собственного жилья.

Акимату необходимо разработать эффективные меры по привлечению инвесторов для строительства арендного жилья. При этом стоимость аренды квартиры не должна быть высокой, жилье должно быть доступным. Собственная крыша над головой не должна быть недосягаемой мечтой для молодых людей в Алматы. Наличие своего жилья придаст им веру в завтрашний день. Сокращение дефицита жилья – важнейшая задача. Необходимо со следующего года ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства на 10 %», - отметил Президент РК.

«В Алматы дефицит свободных земель, что может воспрепятствовать повышению темпов строительства жилья. Поэтому следует осваивать новые территории. В жилищном фонде города насчитывается около 1 500 ветхих домов. Требуется провести капитальный ремонт таких домов, расположенных в микрорайонах, а те, что не подлежат ремонту, надо сносить.

Поручаю акимату подготовить план мероприятий, предусматривающий конкретные и поэтапные меры. При этом нужно создать условия для того, чтобы ремонтные работы не причиняли неудобств горожанам», - добавил Глава государства.