Ежегодная ярмарка вакансий для казахстанских студентов состоялась в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Третья ежегодная ярмарка вакансий «Job Fair 2020» для студентов-казахстанцев последнего курса бакалавриата и магистратуры состоялась в Университетском колледже Лондона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Мероприятие было организовано Посольством РК в Великобритании, Ассоциацией казахстанских докторантов в Великобритании, а также Казахстанским сообществом Университетского колледжа Лондона (UCL Kazakh Society) при поддержке Международного финансового центра «Астана».

Ярмарка вакансий – это организуемое посольством ежегодное мероприятие, где происходит прямое общение казахстанских студентов в Великобритании с представителями ведущих казахстанских и международных компаний-работодателей.

В ярмарке приняли участие более 130 казахстанских студентов, прибывших в Лондон со всех уголков Великобритании. Большинство из них являются обладателями международной стипендии «Болашақ», обучающимися по магистерской программе. В качестве работодателей в ярмарке вакансий приняли участие АО «ФНБ «Самрук-Казына», Бюро непрерывного профессионального развития Международного финансового центра «Астана» (Бюро МФЦА), Холдинг «BI Group», а также энергетическая компания «Shell Kazakhstan».

В своем выступлении посол Казахстана в Великобритании Ерлан Идрисов отметил, что государство уделяет особое внимание поддержке и продвижению молодежи. Об этом свидетельствуют недавно созданный Президентский молодежный кадровый резерв, инициативы «Ел үміті» и «Қамқорлық» Фонда Первого Президента РК – Елбасы и другие программы. Он также рассказал об основных мероприятиях, организуемых посольством для казахстанских студентов, в том числе о предстоящем третьем Центрально-Азиатском научном форуме по устойчивому развитию и инновациям, специализированной ярмарке вакансий для юристов и другом.

Представители «Shell Kazakhstan» – менеджер по совершенствованию производства Мэтью Молинье и советник по связям с правительством и общественностью Асель Ибраева – рассказали о деталях программы для молодых специалистов «Shell Graduate Programme».

Заместитель генерального директора Бюро МФЦА Асель Карибай представила информацию о структуре МФЦА и роли бюро в экосистеме данной организации, системе обучения и стажировок для студентов.

Представители АО «ФНБ «Самрук-Казына» рассказали о деятельности фонда, требованиях и этапах приема на работу, онлайн-платформе вакансий «Samruk Qyzmet», а также о программе развития молодых специалистов «Жас Өркен».

В свою очередь, заместитель директора холдинга «BI Group» Бахтияр Пирмаханов поделился инсайтами работы в одном из крупнейших строительных холдингов Казахстана, рассказал о системе тренингов и привел наглядные примеры роста сотрудников от стажеров до акционеров.

Помимо официальных презентаций, у участников мероприятия была возможность познакомиться лично и задать вопросы представителям компаний-работодателей, принять участие в решении кейсов, а также пройти предварительное собеседование на занятие вакантных позиций.

В 2021 году Посольство РК в Великобритании планирует проведение очередной ярмарки вакансий с участием крупных британских компаний, работающих на казахстанском рынке. Данная инициатива направлена на выполнение ими обязательств по увеличению доли местных сотрудников в казахстанских офисах.