Эйфелева башня и Лувр изменят график работы из-за аномальной жары

В 24 департаментах северо‑западной Франции объявлен красный уровень опасности, в отдельных районах прогнозируется до 39°C, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

По данным синоптиков, в 24 департаментах северо-западной Франции на субботу объявлен красный уровень погодной опасности. Режим повышенной готовности, введенный в связи с экстремальной жарой, затрагивает более 22 млн человек.

В большинстве регионов столбики термометров достигнут отметок в 35–38°C, а в отдельных районах от Бургундии до Пеи-де-ла-Луар прогнозируется до 39°C. Остальная часть страны остается под оранжевым уровнем предупреждения.

В связи с установившейся высокой температурой администрация Эйфелевой башни приняла решение в исключительном порядке закрывать главную парижскую достопримечательность для посетителей уже в 16:00 в субботу и воскресенье. Лувр будет завершать работу в то же время вплоть до понедельника включительно, а музей Орсе с субботы до среды сократит часы работы, закрываясь с 17:00.

Отмечается, что нынешняя волна жары, совпавшая с подготовкой к ежегодным празднованиям Дня взятия Бастилии 14 июля, стала уже третьей по счету во Франции с начала мая.

Ранее сообщалось, что оранжевую тревогу из-за жары объявили в 72 департаментах Франции.

В Европе фиксируется высокая температура, из-за жары в Германии уже скончались более пяти тысяч человек.