ExxonMobil назвала сроки стабилизации нефтяного рынка после открытия Ормуза

Компания ExxonMobil прогнозирует, что возвращение мирового нефтяного рынка к стабильным поставкам после открытия Ормузского пролива может занять до двух месяцев, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Об этом заявил глава компании Даррен Вудс во время телеконференции. По его словам, даже после снятия ограничений для нормализации логистики потребуется время.

Он также отметил, что восстановление регулярных потоков нефти будет происходить постепенно из-за перестройки маршрутов танкеров, временных задержек в поставках и необходимости возвращения продукта в торговые цепочки.

— Как только пролив вновь откроется, потребуется определенное время, чтобы вернуться к стабильному уровню потоков, соответствующему историческим показателям. Судам нужно перестроиться, необходимо устранить задержки, а также требуется время для доставки продукции на рынок. Поэтому между открытием пролива и восстановлением нормального потока мы ожидаем задержку в один–два месяца, — сказал Вудс.

Он добавил, что мировой рынок пока не в полной мере ощутил последствия возможного ограничения судоходства через Ормузский пролив. В начале конфликта значительные объемы нефти продолжали находиться в пути, а использование стратегических и коммерческих запасов позволило смягчить влияние на рынок.

— По мере сокращения резервов этот «буфер», сдерживающий колебания цен, может ослабнуть, — отметил глава ExxonMobil.

Вудс подчеркнул, что при затяжных перебоях поставок рынок может столкнуться с ростом цен на нефть, поскольку страны и компании начнут активнее восполнять стратегические запасы, а государства без резервов рассматривать необходимость их создания, что дополнительно увеличит спрос.

