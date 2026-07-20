Евросоюз запретил крупным компаниям уничтожать непроданную одежду и обувь

С 19 июля в Евросоюзе вступил в силу запрет на уничтожение непроданной и возвращенной одежды и обуви для крупных компаний. Теперь такие товары должны направляться на повторное использование, благотворительность или переработку, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW .

Как сообщает DW, исключения предусмотрены лишь в тех случаях, когда товар невозможно повторно использовать по соображениям безопасности, если он поврежден, загрязнен или не подлежит переработке. Кроме того, допускается уничтожение товаров, которые были предложены благотворительным организациям в странах ЕС, но не были приняты ими в установленный срок.

По мнению немецкого Объединения розничной торговли (HDE), запрет может принести пользу потребителям. Так, может увеличиться предложение товаров со скидками, например, через аутлеты или каналы продажи подержанных товаров.

По данным Еврокомиссии, только в процессе утилизации выбросы парниковых газов достигают 5,6 млн тонн CO₂ в год — это примерно соответствует ежегодному объему выбросов 2-3 млн автомобилей.

Цель состоит в том, чтобы продукция дольше оставалась в обороте и не выбрасывалась преждевременно, передала программа Tagesschau.

Ежегодно в ЕС на свалки попадают миллионы единиц таких товаров. Только в Германии в 2021 году было утилизировано около 17 млн возвращенных предметов одежды. По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕЕА), ежегодно в Европе на свалки попадает до 600 000 тонн неношеного текстиля. Это приводит к растрате ресурсов и наносит колоссальный ущерб окружающей среде и климату.

Вступающие в силу правила являются частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы сделать многие продукты в ЕС более долговечными, пригодными для ремонта и повторного использования, и тем самым снизить выбросы CO₂.

В то же время Немецкое объединение текстиля и моды критикует новые нормы за то, что они не учитывают реальность, создают бюрократические препоны для промышленности и даже не пытается решить проблемы, связанные с Fast Fashion (быстрой сменой модных коллекций. — ред.).

Отмечается, что ESPR действует с лета 2024 года, с 19 июля запрет на уничтожение текстиля вступил в силу для крупных компаний. Для средних предприятий предусмотрены более длительные переходные сроки — до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Франция приняла закон против «ультрабыстрой моды».