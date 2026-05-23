Евросоюз расширяет торговые связи с Мексикой

Сегодня в Мехико прошел восьмой саммит между Европейским союзом и Мексикой, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

Это первая встреча двух сторон на высшем уровне за последние 11 лет. В саммите приняли участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Главным итогом стало подписание двух документов: Modernised Global Agreement (MGA) — обновленное Глобальное соглашение о стратегическом партнерстве в политической, экономической и кооперационной сферах и Interim Agreement on Trade (ITA) — промежуточное соглашение по торговле.

Данные соглашения призваны модернизировать договоренности 2000 года и вывести двусторонние отношения на новый уровень. Ожидается значительное расширение торгово-экономического сотрудничества, в том числе почти полная отмена тарифов, устранение нетарифных барьеров, открытие рынков государственных закупок и услуг, а также усиление защиты интеллектуальной собственности и географических указаний.

По данным Евростата, товарооборот между ЕС и Мексикой в 2025 году превысил 86 млрд евро. Мексика занимает третье место среди торговых партнеров ЕС в Латинской Америке.В ходе саммита стороны также обсудили вопросы: борьбы с изменением климата и устойчивого развития; укрепления безопасности и противодействия организованной преступности; миграции; цифровизации и инноваций; геополитических вызовов и диверсификации цепочек поставок.

Лидеры подчеркнули важность укрепления стратегического партнерства в условиях меняющейся международной обстановки. Подписание соглашений рассматривается как важный шаг в развитии многополярного мира и укреплении торгово-экономических связей между Европой и Латинской Америкой.

В январе текущего года в Мексике состоялось открытие Почетного консульства Казахстана в данной стране.