Евросоюз приветствует соглашение между властями Сирии и Сирийскими демократическими силами

— Мы призываем все стороны выполнять Соглашение в духе доброй воли и компромисса. Полное прекращение боевых действий необходимо для обеспечения доставки гуманитарной помощи, защиты гражданского населения и возвращения внутренне перемещенных лиц.

Стабильность на северо-востоке Сирии является ключом к успеху всеобъемлющего политического перехода в Сирии и защите прав всего сирийского народа.

Мы призываем все стороны обеспечить безопасность лагерей и мест содержания под стражей и работать над предотвращением возрождения ДАИШ, говорится в заявлении ЕСВД.

Правительство Сирии и курдские формирования «Сирийские демократические силы» в пятницу сообщили о достижении соглашения о всеобъемлющем прекращении огня и поэтапной интеграции военных и административных структур в сирийское государство.