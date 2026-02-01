Евросоюз приветствует соглашение между властями Сирии и Сирийскими демократическими силами
В соответствии с заявлением Европейской службы внешних действий, ЕС приветствует соглашение, достигнутое между переходными властями Сирии и Сирийскими демократическими силами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
— Мы призываем все стороны выполнять Соглашение в духе доброй воли и компромисса. Полное прекращение боевых действий необходимо для обеспечения доставки гуманитарной помощи, защиты гражданского населения и возвращения внутренне перемещенных лиц.
Стабильность на северо-востоке Сирии является ключом к успеху всеобъемлющего политического перехода в Сирии и защите прав всего сирийского народа.
Мы призываем все стороны обеспечить безопасность лагерей и мест содержания под стражей и работать над предотвращением возрождения ДАИШ, говорится в заявлении ЕСВД.
Правительство Сирии и курдские формирования «Сирийские демократические силы» в пятницу сообщили о достижении соглашения о всеобъемлющем прекращении огня и поэтапной интеграции военных и административных структур в сирийское государство.