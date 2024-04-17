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    21:30, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Евросоюз приветствует подписание Президентом РК закона, ужесточающего наказание за бытовое насилие

    Петер Стано
    Фото: trend.az

    Официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано прокомментировал подписание в Казахстане закона против домашнего насилия, передает собственный корреспондент  агентства Kazinform.

    — Большой первый шаг и вдохновляющий пример мобилизации гражданского общества. Мы с нетерпением ожидаем надлежащего внедрения и готовы продолжить наше сотрудничество с Казахстаном, - отметил П.Стано в сети X.

    Как сообщалось, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

    ООН приветствует принятие нового закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане.

    Теги:
    Насилие над детьми Бытовое насилие Президент Казахстана Евросоюз Закон и право ООН Дети Женщины Права человека Безопасность Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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