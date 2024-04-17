Евросоюз приветствует подписание Президентом РК закона, ужесточающего наказание за бытовое насилие

Официальный представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано прокомментировал подписание в Казахстане закона против домашнего насилия, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

— Большой первый шаг и вдохновляющий пример мобилизации гражданского общества. Мы с нетерпением ожидаем надлежащего внедрения и готовы продолжить наше сотрудничество с Казахстаном, - отметил П.Стано в сети X.

Kazakhstan: 🇪🇺welcomes the signature by President @TokayevKZ of key legislation largely criminalising domestic violence.

A big first step & inspiring example of civil society mobilisation. We look forward to proper implementation & stand ready to continue our cooperation w/🇰🇿 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) April 16, 2024

Как сообщалось, Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

ООН приветствует принятие нового закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане.