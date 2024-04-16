ООН приветствуют принятие нового закона о криминализации домашнего насилия в Казахстане

ООН выражает признательность Казахстану за принятие закона, защищающего жертв домашнего насилия. «Это шаг вперед на пути искоренения гендерного насилия», – считает Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр новостей ООН.

15 апреля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. Документ называется «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей».

Согласно закону, теперь за побои, умышленное причинение легкого, среднего и тяжелого вреда здоровью предусмотрена уголовная ответственность. Если насилие и жестокое обращение было направлено на несовершеннолетних, то возможность примирения сторон исключается.

Принятию закона предшествовала широкая общественная кампания, вызванная в том числе реакцией на предполагаемое убийство бывшим высокопоставленным чиновником своей супруги.

Новый закон, по словам Микаэлы Фриберг-Стори, «знаменует собой значительный шаг на пути к искоренению всех форм гендерного насилия. Это законодательное решение подчеркивает приверженность Казахстана соблюдению прав человека, особенно защите женщин, детей и уязвимых групп населения от бытового насилия».

Введя уголовную ответственность за бытовое насилие, Казахстан дает понять, что такое поведение неприемлемо, а виновные будут привлечены к ответственности по закону, подчеркнула Постоянный координатор ООН.

- Этот важнейший шаг не только способствует гендерному равенству, но и гарантирует, что лица, пережившие бытовое насилие, получат доступ к правосудию и службам поддержки, чтобы восстановить свою жизнь, – сказала она.

Фото: ООН в Казахстане

ООН устами своего представителя в Казахстане призывает эту страну продолжать усилия по эффективному внедрению и применению этого закона, включая повышение осведомленности о бытовом насилии, обучение сотрудников правоохранительных и судебных органов, а также создание механизмов поддержки для лиц, переживших насилие.

- Такой комплексный подход необходим для создания общества, в котором все люди смогут жить без страха и насилия в своих собственных домах, – подчеркнула Фриберг-Стори.

По ее словам, ООН готова поддержать Казахстан в его усилиях по искоренению гендерного насилия и продвижению культуры уважения, равенства и достоинства для всех своих граждан.