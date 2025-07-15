Евросоюз подготовил ответные пошлины против США

Об этом объявил в понедельник, 14 июля, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович. Как поясняет немецкая DW, власти Евросоюза подготовили список американских товаров на 72 млрд евро, которые попадут под пошлины в ответ на аналогичные действия США.

— Сегодня Еврокомиссия представит странам-членам предложение о втором списке импортируемых из США товаров, стоимость которых составляет около 72 млрд евро. Теперь у них будет возможность обсудить его, — приводятся слова чиновника на сайте ЕК. — На этом наш инструментарий не исчерпывается, все инструменты остаются на столе, — добавил М. Шефчович.

Он не уточнил, о каких именно товарах идет речь.

Тем не менее, Брюссель открыт к переговорам с Вашингтоном.

— Наши трансатлантические отношения заслуживают решения путем переговоров, — сказал еврокомиссар.

12 июля Д. Трамп заявил, что с 1 августа намерен ввести таможенные пошлины в 30% на поставки товаров из Евросоюза. Он объяснил это «одним из самых серьезных торговых дефицитов» между Брюсселем и Вашингтоном.

Если европейские компании и страны «решат строить или производить продукты внутри США», они не подпадут под торговые пошлины, пообещал глава Белого дома. Но он пригрозил симметричным ответом, если ЕС ответит на это повышением своих пошлин на американские товары.

Ранее президент Еврокомиссии У. Ляйен сделала заявление в ответ на пошлины США.