Евросоюз осудил военную операцию Израиля в Газе

— Нельзя мириться с военной операцией Израиля в Газе, непропорциональным применением силы и гибелью мирных жителей. Продолжающиеся нападения на гражданскую инфраструктуру неприемлемы. Призываем к возобновлению режима прекращения огня, — говорится в заявлении дипломатической службы ЕСВД.

ЕС также заявляет, что гуманитарная помощь никогда не должна быть политизирована или милитаризирована.

— Это напоминает о роли ООН в распределении гуманитарной помощи. ЕС повторяет настоятельный призыв к немедленному, беспрепятственному и устойчивому возобновлению оказания помощи в таких масштабах, которые соответствуют потребностям гражданского населения в Газе.

ЕС решительно осуждает продолжающееся насилие со стороны поселенцев на оккупированном Западном берегу. Кампании запугивания, физические и словесные нападки, а также уничтожение и поджог имущества и домов приводят к перемещению целых палестинских общин.

Израиль должен немедленно предпринять решительные шаги для решения этой проблемы и обеспечить привлечение к ответственности лиц, совершивших эти преступления.

ЕС осуждает инциденты, имевшие место в День Иерусалима в Старом городе, включая подстрекательство к насилию и запугивание жителей и журналистов. Провокационные действия израильских политических лидеров в этом контексте подрывают особый статус и характер Иерусалима и его Старого города, говорится в заявлении Евросоюза.

Представитель палестинской стороны сообщил в понедельник, что ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня, выдвинутое специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.