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    15:26, 28 Май 2025 | GMT +5

    Евросоюз осудил военную операцию Израиля в Газе

    Соответствующее заявление было сделано Европейской службой внешних действий, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Евросоюз
    Фото: pixabay

    — Нельзя мириться с военной операцией Израиля в Газе, непропорциональным применением силы и гибелью мирных жителей. Продолжающиеся нападения на гражданскую инфраструктуру неприемлемы. Призываем к возобновлению режима прекращения огня, — говорится в заявлении дипломатической службы ЕСВД.

    ЕС также заявляет, что гуманитарная помощь никогда не должна быть политизирована или милитаризирована.

    — Это напоминает о роли ООН в распределении гуманитарной помощи. ЕС повторяет настоятельный призыв к немедленному, беспрепятственному и устойчивому возобновлению оказания помощи в таких масштабах, которые соответствуют потребностям гражданского населения в Газе.

    ЕС решительно осуждает продолжающееся насилие со стороны поселенцев на оккупированном Западном берегу. Кампании запугивания, физические и словесные нападки, а также уничтожение и поджог имущества и домов приводят к перемещению целых палестинских общин.

    Израиль должен немедленно предпринять решительные шаги для решения этой проблемы и обеспечить привлечение к ответственности лиц, совершивших эти преступления.

    ЕС осуждает инциденты, имевшие место в День Иерусалима в Старом городе, включая подстрекательство к насилию и запугивание жителей и журналистов. Провокационные действия израильских политических лидеров в этом контексте подрывают особый статус и характер Иерусалима и его Старого города, говорится в заявлении Евросоюза.

    Представитель палестинской стороны сообщил в понедельник, что ХАМАС согласился на предложение о прекращении огня, выдвинутое специальным посланником США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

    Теги:
    сектор Газа Евросоюз ЕС Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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