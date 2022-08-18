18 Августа 2022 16:49

Евросоюз мобилизует 369 спасателей для борьбы с лесными пожарами

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Европейской комиссии, за последние два месяца по всей Европе было развернуто 29 самолетов и 8 вертолетов в рамках механизма гражданской защиты ЕС, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Механизм гражданской защиты Евросоюза – общая система координации членами ЕС использования ресурсов для защиты гражданского населения и оказания натуральной помощи странам, в которых произошли природные и техногенные катастрофы.

Государства-члены могут активировать механизм гражданской защиты ЕС, чтобы запросить помощь в тушении лесных пожаров.

В рамках борьбы с пожарами в некоторых странах Евросоюза механизм гражданской защиты задействовал 369 пожарных и более 105 единиц техники.

«В Европе нас ждет трудное лето. В этом году было сожжено более 700 тыс. га, что является самым высоким значением с 2006 года. Мы продолжим круглосуточно следить за ситуацией через наш координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Брюсселе и мобилизовать необходимую помощь «, - заявил Европейский комиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич .

На данный момент механизм гражданской защиты ЕС активировался девять раз пятью странами, с беспрецедентной степенью солидарности, проявленной государствами-членами ЕС.

Кроме того, спутниковая картографическая служба ЕС Copernicus активировалась 46 раз в связи с лесными пожарами в 15 странах, и около 150 пожарных из Болгарии, Румынии, Германии, Франции, Финляндии и Норвегии в июле и августе были отправлены в Грецию для поддержки местных пожарных.

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