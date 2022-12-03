Евросоюз и Япония активизируют сотрудничество в области водорода

3 Декабря 2022, 22:11

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейский Союз и Япония сегодня активизировали сотрудничество в области водорода, подписав Меморандум о сотрудничестве (MoC), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в коммюнике Европейской комиссии, Соглашение было подписано с целью стимулирования инноваций и развития международного рынка водорода.

«Являясь лидерами в области водородных технологий, ЕС и Япония будут совместно работать над устойчивым и доступным производством, торговлей, транспортировкой, хранением, распределением и использованием возобновляемого и низкоуглеродистого водорода.

Сотрудничество поможет создать основанный на правилах и прозрачный глобальный рынок водорода без искажений в торговле и инвестициях», - отметили в Еврокомиссии.

Меморандум был подписан в городе Токио Еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон и министром экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимурой.

Обе стороны уже взяли на себя обязательство достичь климатической нейтральности к 2050 году и ускорить переход к чистой энергетике, как это предусмотрено в «Зеленом альянсе» ЕС-Япония.

Водород может внести решающий вклад как в переход к «зеленым» технологиям, так и в энергетическую безопасность.

ЕС и Япония имеют хорошо развитый энергетический диалог, который охватывает такие темы, как энергетическая безопасность, морская ветроэнергетика, сжиженный природный газ (СПГ), проектирование рынка электроэнергии, энергетические технологии и ядерная энергетика.

Комментируя подписание европейско-японского меморандума, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в соответствии с предыдущими соглашениями с Египтом, Казахстаном и Намибией, приветствует начало японско-европейского партнерства по водороду для стимулирования инноваций и создания глобального рынка водорода.

Ранее в ходе участия в конференции по изменению климат COP27 в Египте президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали Меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости «зеленого» водорода.

Соглашение также направлено на развитие сетей производства возобновляемого водорода в нашей стране и цикла производства аккумуляторов.



