    Европол задержал 280 человек за заказные убийства и нападения в Европе

    Европол сообщил об аресте 280 человек в рамках масштабной операции против так называемого «насилия по найму», которое все чаще распространяется через интернет, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    По данным ведомства, преступные группы активно используют социальные сети и мессенджеры для вербовки исполнителей заказных нападений и убийств.

    Международная целевая группа Европола, созданная в апреле 2025 года для борьбы с «насилием как услугой», за первый год работы провела 280 арестов и выявила более 1400 человек, связанных с заказными преступлениями.

    Проект под кодовым названием «Гримм» объединяет полицию 11 европейских стран и направлен на противодействие новой модели преступности, при которой исполнителей для нападений и убийств вербуют через цифровые платформы.

    По данным Европола, преступники все чаще используют онлайн-среду для поиска исполнителей, включая подростков и молодых людей. Координация действий происходит через социальные сети и мессенджеры, что позволяет организовывать преступления за пределами национальных границ.

    В ведомстве отмечают, что насилие становится «услугой», доступной в цифровой среде и напоминающей модель гиг-экономики.

    Среди расследуемых эпизодов — дела о взрывах в Германии, стрельбе в Нидерландах и других тяжких преступлениях, связанных с трансграничными сетями.

    Европол также сообщил о сотрудничестве с крупными технологическими компаниями, включая Google, Meta, TikTok и Snapchat, для ограничения вербовки в интернете. Однако часть платформ, по словам ведомства, пока не участвует в этих усилиях.

    Особую обеспокоенность ситуация вызывает в Швеции, где преступные группировки все чаще вербуют детей младше 15 лет. Согласно шведскому законодательству, они не подлежат уголовной ответственности и находятся под опекой социальных служб, что делает их уязвимыми для вовлечения в преступную деятельность.

    В отдельном заявлении Европол отметил, что его платформа EU Most Wanted играет очень важна в розыске беглецов. В настоящее время на сайте размещена информация о трех подозреваемых, связанных с «насилием как услугой»: двое из Швеции и один из Германии. Они разыскиваются по делам, связанным с убийствами, наркоторговлей и отмыванием денег.

    Целевая группа «Гримм» объединяет правоохранительные органы Бельгии, Дании, Франции, Финляндии, Германии, Исландии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Великобритании.

    Ранее Европол заявил о росте террористической угрозы в ЕС из-за конфликта в Иране.

    Жанар Альжанова
