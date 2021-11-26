Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:29
-
вчера 22:26
-
вчера 22:20
-
-
-
-
вчера 21:43
-
-
Европейское издание «The Parliament Magazine» опубликовало статью Касым-Жомарта Токаева
26 Ноября 2021 21:20
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Авторитетное европейское издание «The Parliament Magazine» опубликовало статью Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеСпикер Сената обсудил водные проблемы с коллегами из СНГ Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями европейских компаний Президент Казахстана: Построение гражданского общества – один из основных приоритетов
«Авторитетное европейское издание «The Parliament Magazine», освещающее политические события на пространстве Европейского Союза, опубликовало статью Президента Касым-Жомарта Токаева, приуроченную к его официальному визиту в Брюссель.
Глава государства в данной статье рассказал о состоянии и перспективах развития стратегического партнерства между Казахстаном и ЕС», - написал Берик Уали.
Ознакомиться с публикацией можно на портале издания.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Глава государства провел переговоры с Президентом Европейской Комиссии
- Алихан Смаилов принял участие в 10-м заседании казахстанско-китайского Комитета по сотрудничеству
- Спикер Сената обсудил водные проблемы с коллегами из СНГ
- Касым-Жомарт Токаев провел ряд встреч с руководителями европейских компаний
- Президент Казахстана: Построение гражданского общества – один из основных приоритетов
- Еврокомиссия может приостановить авиасообщение с Южной Африкой из-за новой мутации COVID-19
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн