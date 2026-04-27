Европейские лидеры выразили поддержку Трампу после стрельбы на ужине корреспондентов

— Насилие не имеет места в политике, никогда. С благодарностью отмечаю быстрые действия полиции и спасателей, обеспечивших безопасность гостей, — отметила У.Ляйен.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также высказался в поддержку главы Белого дома.

— Вооруженное нападение, направленное вчера вечером на президента Соединенных Штатов, недопустимо. Насилию нет места в демократии. Я выражаю Дональду Трампу всю свою поддержку — написал лидер Франции.

Тем временем стрелявший в США признался в покушении на членов администрации Трампа. Подозреваемый — 31-летний Коул Аллен из Калифорнии. По словам и.о. начальника полиции округа Колумбия Джеффа Кэрролла, мужчина был постояльцем отеля Washington Hilton, где проходил пресс-ужин. Когда он заселился, не уточняется.

Задержанный сказал правоохранительным органам, что планировал застрелить членов администрации Белого дома. Стрельба произошла вечером 25 апреля на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

По данным правоохранительных органов, стрелявший был вооружен дробовиком, пистолетом и несколькими ножами. Он действовал в одиночку. Мужчина сделал не менее пяти-восьми выстрелов у входа в банкетный зал. Президента США и его супругу Меланию Трамп эвакуировали. Пострадал сотрудник Секретной службы — пуля попала в бронежилет, жизни агента ничего не угрожает.

Коул Аллен предстанет перед федеральным судом 27 апреля, сообщила прокурор округа Колумбия Джанин Пирро. Подозреваемому предъявят обвинения в использовании огнестрельного оружия и нападении на офицера. По мере расследования ему могут предъявить дополнительные обвинения.