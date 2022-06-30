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Европейцы пересядут на электромобили к 2035 году
30 Июня 2022 09:13

Европейцы пересядут на электромобили к 2035 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Евросоюзе убеждены, что его транспорт не должен выбрасывать в атмосферу газы, вызывающие парниковый эффект. Поэтому в среду страны-члены договорились прекратить к 2035 году продажу новых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Предполагается заменить их за 13 лет электромобилями. Граждане отреагировали положительно, но с некоторым скептицизмом:

«Это логичное решение. Но я считаю, что электрокар и электричество должны быть намного дешевле. Если цены на них удастся сбить, изобрести более ёмкие и легкие батареи, а зарядные пункты сделать доступными для всех водителей, то это должно быть логичным решением», - говорит один из автолюбителей.

«Я не думаю, что это когда-нибудь заработает как надо. Посмотрите, какой у меня дом на колёсах с обычным мотором. Мы только что проехали на нём 3000 миль и заправлялись очень редко. А электростанции все равно надо заправлять ископаемым топливом, чтобы вырабатывать ток. Вы просто переносите проблему в другое место. Загрязнение все равно будет», - говорит еще один водитель.

Фракция «зелёных» в Европейском парламенте приветствовала предстоящий отказ от двигателей внутреннего сгорания. Депутат из Германии считает, что это нужно было сделать на 5 лет раньше:

«Очень важно назначить 2030 год символической датой, чтобы автопроизводители знали, когда заканчивать выпуск запчастей и комплектующих, - сказала Ютта Паулюс. - Пора прекращать разработку технологий, которые умирают. Но важно, что уже объявлен крайний срок».

Страны-члены ЕС согласовали и другие ключевые элементы пакета экологических мер. Они однако приняли ряд исключений и поправок, которые смягчают первоначальное предложение Брюсселя. Теперь предстоят трудные переговоры между тремя европейскими институтами власти - Парламентом, Советом и Комиссией, чтобы утвердить это соглашение, призванное предотвратить изменения климата планеты.


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