Европа готовится к сильной засухе на фоне теплой зимы

АТЛАНТА. КАЗИНФОРМ - Мягкая зима, рекордно низкое количество осадков и отсутствие снега в Европе привели к тому, что уровень воды в реках, каналах и озерах по всему континенту становится угрожающе низким. Эксперты предупреждают, что прошлогодняя сильная засуха может повториться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Высохшие русла рек и озера обычно ассоциируются с палящим солнцем лета, а никак не зимой. Отмечается, что волна теплого воздуха накрыла часть Европы, включая центральную и юго-западную Францию, северную Испанию и северную Италию.

Согласно исследованию, опубликованному в январе исследователями из Грацского технического университета в Австрии, которые использовали спутниковые данные для анализа мировых ресурсов подземных вод, наличие запасов воды в Европе вызывает опасения.

Во Франции наблюдается самая засушливая зима за последние 60 лет из-за чего власти страны вскоре могут ввести ограничения на потребление воды.

В стране вот уже 32 дня с 21 января по 21 февраля не выпадало значительных осадков. Это самое длительное отсутствие осадков зарегистрированное с 1959 года.

По словам климатолога Météo-France Саймона Миттельбергера, это оказывает разрушительное воздействие на реки и озера, а также на почву страны.

Нынешний уровень влажности почвы во Франции обычно наблюдается в середине апреля.

По данным исследовательского фонда CIMA, в Альпах также выпало на 63% меньше снега, чем обычно.

Климатологи предупреждают, что в этом году «ситуация может ухудшиться, если в ближайшие пару месяцев в стране не выпадет значительного количества осадков».

В Венеции, где наводнения обычно являются основной проблемой, столкнулись с необычно низкими приливами, что привело к пересыханию некоторых каналов. Передвижение на гондолах и водных такси затруднено.

Уровень воды в реке По снизился на 61%, что ниже показателей, обычных для этого времени года. Прошлым летом Италия пострадала от сильнейшей за последние 70 лет засухи и объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По.

2022 стал самым жарким за всю историю наблюдений в Испании что также вызывает опасения по поводу обеспеченностью водой.

Правительство утвердило планы по инвестированию около 24 миллиардов долларов в управление водными ресурсами. С 1980 года объем воды, доступной к использованию уменьшился на 12%, при этом прогнозируется дальнейшее снижение до 40% к 2050 году.