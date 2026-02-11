Еврокомиссия запускает план по защите детей от кибербуллинга

План направлен на защиту психического здоровья детей и подростков в интернете.

Он включает в себя:

внедрение общеевропейского приложения, где жертвы онлайн-буллинга могут легко получить помощь;

координацию национальных подходов к борьбе с вредоносным поведением в интернете;

предотвращение кибербуллинга путем поощрения более безопасных и эффективных цифровых практик.

1 in 6 children in Europe face cyberbullying. It is our duty to protect them!



This is our Action Plan against Cyberbullying:

🛡️ Simple reporting via a new EU-wide app

📱 Digital literacy skills

⚖️ Clear guidelines for platforms



Today is Safer Internet Day.

We protect what… — European Commission (@EU_Commission) February 10, 2026

Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, заявила, что дети и молодежь имеют право на безопасность в интернете.

— Кибербуллинг подрывает это право, причиняя им боль, чувство одиночества и унижения. Ни один ребенок не должен чувствовать себя так. Этот план действий дополняет наш существующий набор инструментов для защиты несовершеннолетних в интернете, призывая ЕС и государства-члены разработать скоординированный подход к противодействию кибербуллингу на всех уровнях, — сказала она.

Об антибуллинговых программах во всех школах Казахстана читайте здесь.