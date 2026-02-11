РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Еврокомиссия запускает план по защите детей от кибербуллинга

    Европейский исполнительный орган объявил о запуске плана по борьбе с кибербуллингом для защиты прав молодежи в сети Интернет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Еврокомиссия запускает план по защите детей от кибербуллинга
    Фото: Anadolu

    План направлен на защиту психического здоровья детей и подростков в интернете.

    Он включает в себя:

    • внедрение общеевропейского приложения, где жертвы онлайн-буллинга могут легко получить помощь;
    • координацию национальных подходов к борьбе с вредоносным поведением в интернете;
    • предотвращение кибербуллинга путем поощрения более безопасных и эффективных цифровых практик.

    Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, заявила, что дети и молодежь имеют право на безопасность в интернете.

    — Кибербуллинг подрывает это право, причиняя им боль, чувство одиночества и унижения. Ни один ребенок не должен чувствовать себя так. Этот план действий дополняет наш существующий набор инструментов для защиты несовершеннолетних в интернете, призывая ЕС и государства-члены разработать скоординированный подход к противодействию кибербуллингу на всех уровнях, — сказала она. 

    Об антибуллинговых программах во всех школах Казахстана читайте здесь.

    Теги:
    Кибербуллинг Евросоюз Дети Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум