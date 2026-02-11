Еврокомиссия запускает план по защите детей от кибербуллинга
Европейский исполнительный орган объявил о запуске плана по борьбе с кибербуллингом для защиты прав молодежи в сети Интернет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
План направлен на защиту психического здоровья детей и подростков в интернете.
Он включает в себя:
- внедрение общеевропейского приложения, где жертвы онлайн-буллинга могут легко получить помощь;
- координацию национальных подходов к борьбе с вредоносным поведением в интернете;
- предотвращение кибербуллинга путем поощрения более безопасных и эффективных цифровых практик.
1 in 6 children in Europe face cyberbullying. It is our duty to protect them!— European Commission (@EU_Commission) February 10, 2026
This is our Action Plan against Cyberbullying:
🛡️ Simple reporting via a new EU-wide app
📱 Digital literacy skills
⚖️ Clear guidelines for platforms
Today is Safer Internet Day.
We protect what…
Хенна Вирккунен, исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии, заявила, что дети и молодежь имеют право на безопасность в интернете.
— Кибербуллинг подрывает это право, причиняя им боль, чувство одиночества и унижения. Ни один ребенок не должен чувствовать себя так. Этот план действий дополняет наш существующий набор инструментов для защиты несовершеннолетних в интернете, призывая ЕС и государства-члены разработать скоординированный подход к противодействию кибербуллингу на всех уровнях, — сказала она.
