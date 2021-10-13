Еврокомиссия окажет гуманитарную помощь афганскому народу в размере 1 млрд евро

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня во время саммита «Большой двадцатки» (G20) по Афганистану президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявит о пакете поддержки на сумму около 1 миллиарда евро для афганского народа и соседних стран, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению Еврокомиссии, социально-экономическая ситуация в Афганистане ухудшается, подвергая риску сотни тысяч афганцев по мере приближения зимы.

В Еврокомиссии отметили, что одной гуманитарной помощи будет недостаточно для предотвращения голода и серьезного гуманитарного кризиса.

Пакет поддержки Афганистану сочетает в себе гуманитарную помощь ЕС с оказанием адресной поддержки афганского народа и соседних стран.

Президент Урсула фон дер Ляйен заявила: «Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить крупный гуманитарный и социально-экономический коллапс в Афганистане. Нам нужно действовать быстро.

Мы четко изложили наши условия для любого взаимодействия с афганскими властями, в том числе в вопросах соблюдения прав человека.

Но афганский народ не должен расплачиваться за действия талибов. Вот почему пакет поддержки Афганистана предназначен для афганского народа и соседей указанной страны, которые первыми оказали им помощь», - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Объявленный пакет помощи включает 300 млн евро на гуманитарные цели. Гуманитарная поддержка сопровождается дополнительной специализированной поддержкой в области вакцинации, предоставления политического убежища, а также защиты гражданских лиц и прав человека.

Финансирование Евросоюза будет напрямую направлено на поддержку местного населения и международных организаций на местах при соблюдении принципов взаимодействия, согласованными министрами иностранных дел ЕС 21 сентября 2021 года.

В Еврокомиссии отметили, что непосредственные соседи Афганистана первыми обеспечили безопасность афганцам, бежавшим из страны.

Именно поэтому ЕС будут выделены дополнительные средства для поддержки этих стран в управлении миграцией, а также в сотрудничестве в области предотвращения терроризма, борьбы с организованной преступностью и незаконным ввозом мигрантов.

В совокупности различные направления поддержки афганского народа составят около 1 миллиарда евро.

Напомним, 15 сентября боевики движения «Талибан» (организация запрещена в Казахстане) начали наступление на Кабул. Талибы также без боя взяли Джелалабад, почти без боя сдался Мазари-Шариф.

7 сентября талибы объявили состав временного правительства Афганистана.