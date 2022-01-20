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Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию

20 Января 2022 21:30
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Еврокомиссар: Обращает внимание заявление Президента РК, что мирные протестующие не должны подвергаться преследованию

БРЮССЕЛЬ-СТРАСБУРГ. КАЗИНФОРМ - В ходе пленарного заседания Европейского Парламента была обсуждена ситуация в Казахстане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В рамках обсуждения прав человека, демократии и верховенства закона состоялись дебаты парламентариев и заслушана позиция исполнительного органа ЕС – Еврокомиссии.

Еврокомиссар Стелла Кириакидес отметила, что ЕС призывает к проведению полного, прозрачного и независимого расследования событий, включая факты нарушения прав человека.

«С мирными участниками протестов нельзя обращаться как с преступниками. В этом смысле обращает на себя внимание заявление Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что мирные протестующие не должны подвергаться судебному преследованию. Мы ожидаем результатов расследования этих драматических событий, которыми с нами поделятся, следуя принципам прозрачности», — заявила С.Кириакидес.

В заключение С.Кириакидес выразила уверенность, что сложный характер событий в Казахстане диктует необходимость осторожной интерпретации произошедшего.


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#Президент Казахстана   #Права человека   #Европа   #ЧП-2022  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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