Евродепутаты почтили память жертв стрельбы в школах Австрии и Франции

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила глубокую скорбь в связи с шокирующими событиями, произошедшими во вторник, 10 июня, когда школьник зарезал помощника учителя в г.Ножане, Франция, а бывший ученик застрелил девять учеников и учителя и ранил еще многих в г.Граце, Австрия.

«Насилию и ненависти нет места в Европе и нет места в наших школах», сказала она. Добавив, что «школы должны оставаться безопасными пространствами для обучения и роста, а не для страха».

Президент Р.Метсола объявила минуту молчания в память о погибших в школах Франции и Австрии.

Далее евродепутаты отметили сороковую годовщину создания Шенгенской зоны, открыв пленарную сессию в Страсбурге с 16 по19 июня.