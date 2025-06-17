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    08:38, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Евродепутаты почтили память жертв стрельбы в школах Австрии и Франции

    В первый день выездной сессии Европейского парламента в Страсбурге (Франция) депутаты ЕП почтили память жертв недавних убийств в школах Австрии и Франции, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Европарламент
    Фото: unn.com.ua

    Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила глубокую скорбь в связи с шокирующими событиями, произошедшими во вторник, 10 июня, когда школьник зарезал помощника учителя в г.Ножане, Франция, а бывший ученик застрелил девять учеников и учителя и ранил еще многих в г.Граце, Австрия.

    «Насилию и ненависти нет места в Европе и нет места в наших школах», сказала она. Добавив, что «школы должны оставаться безопасными пространствами для обучения и роста, а не для страха».

    Президент Р.Метсола объявила минуту молчания в память о погибших в школах Франции и Австрии.

    Далее евродепутаты отметили сороковую годовщину создания Шенгенской зоны, открыв пленарную сессию в Страсбурге с 16 по19 июня.

    Теги:
    Евросоюз Австрия Франция Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
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